Se acerca la temporada de compras más importante del año, el Black Friday 2026, el cual se celebra el día posterior a Acción de Gracias (Thanksgiving), y ocurre el cuarto jueves de noviembre. ¿A qué hora inicia y cuánto durará?

Con el paso de los años, los minoristas se han vuelto más impacientes y han comenzado a lanzar sus ofertas con días o incluso semanas de anticipación. De hecho, a estas alturas, prácticamente todo el mes de noviembre se ha convertido en un largo Black Friday.

Si planeas aprovechar los descuentos durante esta temporada, es fundamental saber exactamente cuándo comienzan las ofertas oficiales del Black Friday en cada una de las grandes cadenas. Para ayudarte a planificar mejor tus compras, hemos recopilado las fechas y horas clave a continuación.

¿Cuándo es el Black Friday 2026?

El Black Friday siempre inicia el día después de Acción de Gracias, es decir, el cuarto jueves de noviembre. Y este año arranca el viernes 27 de noviembre.

Hay comercios que extienden los descuentos mucho más allá de la fecha oficial. El Black Friday ya no es un evento de 24 horas; ahora es toda una temporada.

Caso contrario es el Cyber ​​Monday, una jornada de compras centrada principalmente en el entorno digital, que tiene lugar el lunes posterior al Black Friday.

En 2026, será el lunes 30 de noviembre. La mayoría de los minoristas comienzan a adoptar el formato del Cyber ​​Monday a partir del sábado siguiente al Black Friday. La línea divisoria entre ambos eventos de ofertas se ha desdibujado por completo.

¿Cuándo comienzan realmente las ofertas del Black Friday en cada tienda?

Las ofertas estarán disponibles exclusivamente en línea del 23 al 26 de noviembre y la mayoría de las tiendas físicas estarán abiertas de 6:00 a 23:00 horas el día del Black Friday para permanecer cerradas el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving).

Existen tiendas en las que los clientes podrán encontrar una oferta destacada nueva cada día de la semana hasta el 24 de diciembre.

Es probable que las mejores ofertas aparezcan exclusivamente entre el 26 y el 28 de noviembre.

HVI