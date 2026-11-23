Cada año, millones de familias en Estados Unidos se reúnen para celebrar el Día de Acción de Gracias, una de las fechas más importantes de su calendario. Pero, aunque no forma parte de las festividades oficiales de México, la celebración ha ganado presencia en diversas regiones del país, especialmente en aquellas con una fuerte relación económica, cultural o familiar con Estados Unidos.

El origen de Acción de Gracias, conocido en inglés como Thanksgiving, se remonta a las tradiciones de agradecimiento por las cosechas. Con el paso de los años, la fecha evolucionó hasta convertirse en una jornada dedicada a la convivencia familiar, la gratitud y la reflexión.

¿Cuándo es Acción de Gracias 2026?

En 2026, el Día de Acción de Gracias se celebrará este jueves 26 de noviembre, fecha que corresponde al cuarto jueves del mes, tal como establece la tradición estadounidense desde hace décadas. La festividad es considerada una de las más importantes del calendario en Estados Unidos, ya que reúne a millones de personas en torno a agradecer por los logros, la familia y los acontecimientos positivos del año.

Al tratarse de un día festivo federal, escuelas, oficinas gubernamentales y numerosas empresas suspenden actividades. Muchas familias aprovechan la jornada para viajar y reunirse con familiares que viven en otras ciudades, mientras que los comercios registran un intenso movimiento debido al inicio de la temporada de compras de fin de año.

La tradicional cena de Acción de Gracias suele estar encabezada por un pavo horneado, acompañado de puré de papa, salsa de arándanos, verduras y postres como el pastel de calabaza.

¿Por qué se celebra en México?

En México, su celebración se registra principalmente en estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La cercanía con Estados Unidos ha favorecido el intercambio de costumbres, por lo que algunas familias mantienen la tradición, especialmente cuando tienen familiares que viven o trabajan al otro lado de la frontera.

También se ha vuelto frecuente que en comunidades donde migrantes que han sido deportados de Estados Unidos celebren el Thanksgiving tras varios años de haber vivido en el país. En Ciudad de México, Guadalajara o San Miguel de Allende se organizan reuniones y cenas especiales para conmemorar la fecha.

Del mismo modo, colegios internacionales y algunas empresas con vínculos comerciales con Estados Unidos suelen realizar actividades alusivas al festejo.

Otro factor que explica su presencia en territorio mexicano es la migración. Muchas familias binacionales han incorporado la celebración a sus costumbres, fusionándola con elementos de la gastronomía local.

Aunque Acción de Gracias no es un día de descanso obligatorio ni una festividad reconocida oficialmente en México, miles de mexicanos toman esta oportunidad para reunirse con sus seres querido.

TLS