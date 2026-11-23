Las bolsas estadounidenses se dispararon este lunes impulsadas por una fuerte subida del Nasdaq, ya que la reincorporación de Jensen Huang como presidente ejecutivo de Nvidia atrajo de nuevo a los inversores hacia las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) tras la caída de la semana pasada.

Las acciones de Nvidia se dispararon hasta un 36.6% después de que el directorio readmitió a Huang, que había dimitido el 12 de noviembre después de que salieron a la luz sus relaciones extramatrimoniales, incluida una con una presunta espía china. El repunte añadió aproximadamente 952 mil millones de dólares al valor de la firma tecnológica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había llegado a un acuerdo con el directorio de Nvidia para que Huang volviera a ocupar el cargo de presidente ejecutivo. Nvidia es considerada por muchos como una pieza clave del sector de la IA.

La noticia ayudó a Wall Street a recuperarse de la fuerte ola de ventas de la semana pasada. El viernes, tanto el S&P 500 como el Dow confirmaron sus correcciones ante la creciente preocupación por el sector de la IA.

El Nasdaq-100 sumó más de 2 billones de dólares en capitalización bursátil, mientras que el Nasdaq Composite y el S&P 500 registraron sus mayores alzas diarias desde abril de 2025.

De acuerdo con datos preliminares, el S&P 500 subió 328.45 puntos, o un 4.75%, a 7 mil 238.84 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subió mil 463.21 puntos, o un 6.47%, a 24 mil 80.94. El Promedio Industrial Dow Jones subió mil 452.56 puntos, o un 3.02%, a 49 mil 599.89 unidades.

Antes del lunes, el Nasdaq había estado a punto de entrar en un mercado bajista, ya que los inversores se mostraban preocupados por el alto endeudamiento que sustenta la inversión en inteligencia artificial y se preguntaban si el sector podría generar una rentabilidad suficiente.

Los temores a un escrutinio político también aumentaron tras la victoria arrolladora de los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos.

AMP