La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que en la reunión bilateral que tuvo en China con su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablaron exclusivamente del tema de comercio.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional fue cuestionada sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien en conferencia de prensa a su regreso de Asia expuso que le dijo a Sheinbaum que los cárteles controlan México.

En respuesta, la titular del Ejecutivo federal comentó que seguramente Trump hizo referencia a alguna otra llamada que sostuvieron previamente, pues aseguró que en su encuentro en China solo hablaron de comercio.

“En esta reunión no se trató ese tema (seguridad), fue exclusivamente el tema del comercio. Ha habido llamadas telefónicas donde él ha sugerido esto (el presunto control de los cárteles) a lo cual le hemos contestado que no es así, que no es correcta su información y que se está trabajando para la seguridad y la paz en el país (...) En China hablamos esencialmente del comercio”, apuntó.

Sin embargo, Sheinbaum descartó que su homólogo haya mentido, sino que consideró que seguramente se refirió a otra llamada.

“Ustedes saben cómo informa el presidente Trump (…) Probablemente se refirió a alguna llamada que hemos tenido en donde llegó a mencionar esto, a lo cual siempre he contestado que es falso”, reiteró.

El viernes pasado, Trump dio a conocer los avances entre EUA y México, de acuerdo con la reunión que tuvo con Sheinbaum.

"En mi reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estamos a punto de llegar a un acuerdo. México tiene un enorme... se ha dejado que la situación se nos vaya de las manos; tiene un enorme superávit con Estados Unidos. Le dije: 'Claudia, no podemos permitir, tienes un superávit, no vamos a dejar que eso ocurra'", declaró.

"Así que estamos trabajando con ella y también en el tema de los cárteles, porque los cárteles controlan México, se lo dije. Y no podemos permitir que los cárteles controlen México, son nuestros vecinos", añadió Trump en conferencia en la Casa Blanca.

La semana pasada, la mandataria nacional viajó a China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Además de su participación en la cumbre, Sheinbaum sostuvo reuniones bilaterales con varios líderes, entre ellos el anfitrión del evento, el presidente chino Xi Jinping.

También tuvo encuentros con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el presidente de Vietnam, To Lam; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Así como con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese; y el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong.

Al finalizar sus actividades oficiales, Sheinbaum encabezó una rueda de prensa en la que reiteró su voluntad de aumentar los intercambios científicos, turísticos, energéticos y académicos con China.

Además, hizo énfasis en que la cooperación entre México y China "no va a afectar" a la relación del país latinoamericano con Estados Unidos.

"La integración económica de México y Estados Unidos es muy grande. Lo que deseamos es una mayor cooperación con China en distintos temas, desde la investigación científica hasta el turismo, y todo lo que tiene que ver con esta colaboración", afirmó.

SPB