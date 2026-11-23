El regreso de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de Nvidia generó entusiasmo entre los inversionistas y coincidió con una jornada positiva en Wall Street. Al inicio de las operaciones, el Nasdaq subió un 6.75%, mientras que el S&P 500 registró un avance del 4.77%.

La compañía informó que su consejo de administración aprobó por unanimidad la reincorporación inmediata de Huang, quien también volverá a formar parte de la junta directiva.

La decisión se tomó después de varias reuniones y evaluaciones internas. Nvidia aseguró que el regreso de su fundador no representa riesgos para la seguridad nacional y que también se tomaron en cuenta opiniones de altos funcionarios del gobierno estadounidense.

La noticia fue bien recibida por los mercados, que ven en Huang una figura clave para el futuro de Nvidia.

En las primeras operaciones, hacia las 14:35 (GMT), las acciones del gigante estadounidense de los semiconductores subieron un 27.88%, hasta los 160.53 dólares. El índice Nasdaq, subió un 5.39%, el S&P 500 ganó un 3.64% y el Dow Jones avanzó un 1.88%.

Tras la salida de Jensen Huang de la dirección de Nvidia, el pasado 12 de noviembre, el mercado reaccionó con nerviosismo ante la incertidumbre sobre el futuro liderazgo de la compañía y su estrategia en inteligencia artificial.

Las acciones llegaron a desplomarse alrededor de 14% en las primeras horas de negociación, reflejando la preocupación de los inversores por la salida, según reportaron los mercados a agencias internacionales.

Bajo la dirección Jensen Huang, la empresa se ha convertido en uno de los principales referentes de la inteligencia artificial, impulsada por la creciente demanda de sus chips y tecnología de procesamiento.

Los indicadores demuestran que el anuncio generó confianza entre los inversionistas.

TLS