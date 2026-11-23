La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló imputación contra Denisse “N”, César “N”, Dulce Rosario “N” y Cielo del Carmen “N”, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y contra las instituciones de seguridad pública, tras ser detenidos durante un operativo en el sur de Veracruz.

De acuerdo con la carpeta de investigación, las detenciones derivaron de cateos autorizados por un juez en diferentes inmuebles de la localidad de Almagres, perteneciente al municipio de Sayula de Alemán.

Las diligencias se realizaron este lunes 23 de noviembre, con la participación de fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Policía Municipal. Durante el operativo fueron asegurados diversos objetos que quedaron integrados a las investigaciones.

Tras su presentación ante las autoridades judiciales, a las cuatro personas les fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúa el proceso penal en su contra.