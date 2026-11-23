El accidente de un autobús de pasajeros en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez dejó cinco personas sin vida y 36 lesionadas, de acuerdo con la actualización proporcionada por Gilberto Loya, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante una conferencia de prensa este lunes 23 de noviembre.

El funcionario explicó que tres pasajeros murieron en el lugar del percance, mientras que otras dos personas fallecieron posteriormente a consecuencia de las lesiones que sufrieron.

Las primeras víctimas mortales fueron dos mujeres, quienes hasta el momento no habían sido identificadas, y un hombre. Los tres tenían entre 55 y 60 años de edad, aproximadamente.

El accidente ocurrió en el kilómetro 163 de la carretera Chihuahua-Juárez, a la altura del entronque El Chivatito, en el municipio de Ahumada.

Gilberto Loya detalló que un total de 36 personas fueron trasladadas a diferentes unidades médicas, tanto en la ciudad de Chihuahua como en Ciudad Juárez, debido a las lesiones que presentaban.

De ese grupo, seis pasajeros se encontraban en estado crítico al momento de la actualización. Sin embargo, dos de ellos fallecieron posteriormente debido a las heridas, por lo que la cifra de víctimas mortales aumentó a cinco.

El autobús pertenecía a la compañía Viajes Azteca y había salido de Fresnillo, Zacatecas, con destino a distintas ciudades de Estados Unidos. De acuerdo con la información presentada, la unidad perdió el control y terminó fuera de la carretera.

El encargado de despacho de la Fiscalía también informó que el conductor fue identificado como Sergio S. M., de 51 años, originario de Durango.

El operador resultó con una contusión en el lado izquierdo del pecho, por lo que fue trasladado a un hospital de Ciudad Juárez, donde permanece bajo atención médica en calidad de detenido.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

PT