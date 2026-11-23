Una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un automovilista, hecho que posteriormente derivó en un choque múltiple en la avenida Miguel Alemán, en su cruce con Julián Treviño, en el municipio de Apodaca. El accidente se registró alrededor de la 1:00 de la mañana, pasando la avenida Julián Treviño, en dirección a la avenida Teléfonos y hacia el centro del municipio de Apodaca. En el percance participaron tres vehículos, entre ellos una camioneta repartidora de pan.

De acuerdo con la información preliminar, la poca iluminación que existe en el sector habría provocado que el automovilista no se percatara de la presencia de la mujer, terminando por atropellarla. Posteriormente, tras este primer incidente, se registró un choque múltiple en el que se vieron involucrados otros vehículos.

Tras el accidente, se confirmó el fallecimiento de la mujer en el lugar de los hechos. Presuntamente, la víctima sería una trabajadora de la construcción del Metro; sin embargo, esta información todavía se encuentra pendiente de ser confirmada oficialmente por las autoridades correspondientes.

Al sitio acudieron elementos de la Policía y Tránsito de Apodaca, quienes comenzaron con las labores de abanderamiento y resguardo del área, mientras se realizaban las acciones correspondientes tras el accidente. El accidente provocó importantes afectaciones a la circulación sobre la avenida Miguel Alemán, donde el tráfico permaneció detenido durante varias horas.

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La situación generó complicaciones para los automovilistas que circulaban por esta importante vialidad, particularmente para quienes se desplazaban en dirección hacia la avenida Teléfonos y el centro de Apodaca. Finalmente, el cuerpo de la mujer fue retirado del lugar, mientras las autoridades permanecieron en el sector atendiendo la situación derivada del atropellamiento y el choque múltiple.

Hasta el momento, se espera que las autoridades confirmen la identidad de la víctima y las circunstancias exactas en las que ocurrió este accidente.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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