La expectativa por conocer la sede del Mundial Femenil de Futbol 2031 llegó a su punto decisivo este lunes, luego de que la FIFA convocó a su Congreso Extraordinario, donde anunció oficialmente los países que organizarán las próximas ediciones de la competencia, correspondientes a 2031 y 2035.

México fue confirmado como sede mundialista para 2031 y formó parte de la candidatura conjunta presentada con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, una propuesta para albergar el torneo femenino más importante del futbol internacional.

La resolución fue encabezada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante la reunión que comenzó a las 8:00 horas, tiempo del centro de México.

La propuesta que presentó México junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica superó la evaluación técnica de la FIFA, por lo que quedó entre las candidaturas que fueron sometidas a la decisión de las federaciones durante el Congreso Extraordinario.

Con este anuncio, México se prepara para recibir por primera vez partidos de una Copa Mundial Femenina de la FIFA. La propuesta de la candidatura contempla 20 estadios distribuidos en 20 ciudades de los cuatro países, además de instalaciones.

Antes de la decisión definitiva, la FIFA realizó un proceso de evaluación técnica y de riesgos sobre las propuestas recibidas para organizar la edición de 2031.

En el caso de la candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, el organismo otorgó una calificación de 4.4 sobre 5 en la evaluación técnica, mientras que el proyecto de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, para 2035, obtuvo 4.3 puntos.

La elección de México como sede de la Copa Mundial Femenina de 2031 se suma a su participación en la organización de la Copa Mundial masculina de 2026, que compartió con Estados Unidos y Canadá.

FBPT