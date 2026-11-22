El futbolista mexicano Héctor Herrera fue detenido este fin de semana en el condado de Montgomery, Texas, por conducir bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con las leyes en Texas y el condado de Montgomery, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas se rige por el Código Penal local y las infracciones tienen multas penales de hasta 10 mil dólares (191 mil 144.50 pesos aproximadamente), multas de tráfico estatales obligatorias de 6 mil dólares, penas de cárcel o prisión y la suspensión de la licencia de conducir.

Por lo general, es posible obtener la libertad bajo fianza; los montos suelen oscilar entre 500 y 2 mil 500 dólares para una primera infracción.

En estos casos, generalmente las autoridades en Texas aplican la "tolerancia cero" para los conductores menores de 21 años, mientras que los conductores de 21 años o más con alcohol en sangre, las sanciones estándar aumentan en función de los antecedentes y de factores agravantes, según el Departamento de Transporte de Texas.

En las condenas se suelen incluir servicio comunitario (de 24 a 100 horas en una primera infracción), programas educativos obligatorios sobre la conducción bajo los efectos del alcohol, evaluaciones de consumo de alcohol o drogas y la asistencia a un panel de impacto en las víctimas.

Los jueces suelen exigir la instalación de un dispositivo de bloqueo de encendido (un alcoholímetro conectado al sistema de arranque del vehículo), cuyo costo corre a cargo del conductor; esto es común, especialmente en segundas infracciones o en casos con un nivel de alcohol en sangre elevado. Las personas arrestadas por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas generalmente pueden obtener su libertad bajo fianza mientras esperan el juicio.

El juez determina el monto exacto basándose en los antecedentes penales, el nivel de alcohol en la sangre y si ocurrió algún accidente. Según estimaciones del Texas Criminal Defense Group, los montos típicos de fianza son los siguientes:

Primera ocasión: Por lo general, oscila entre 500 y 2 mil 500 dólares.

Segunda ocasión: Oscila entre 2 mil 500 y 5 mil dólares.

Tercera ocasión: se suele establecer entre 5 mil y 15 mil dólares.

Por el momento, según un diario local, el jugador del Houston Dynamo pagó la multa correspondiente y salió en libertad. Tendrá que presentarse ante la Corte y se prevé que su equipo se encargue del tema legal y su representación.

HVI