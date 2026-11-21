Una jugada sellada por Adán Sánchez al 54' fue el movimiento clave para concretar el triunfo de México sub 17 ante Rumania, en su primer partido del Mundial de dicha categoría, realizado en en Doha, Catar.

En su debut en el certamen, el Tri presentó resistencia para adelantarse al Tricolorii.

No obstante, el golazo de Sánchez consiguió la victoria con el marcador final 1-0, en la espera del próximo encuentro, agendado para el martes 24 de noviembre ante la Selección de Camerún.

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Durante el primer tanto, México no consiguió el dominio suficiente para derrumbar a Rumanía. En la segunda mitad, el delantero Da'vian Kimbrough se adelantó hacia el arco rumano y cedió el esférico a Sánchez, el atacante que consiguió el 1-0.

En los mundiales Sub 17, el conjunto azteca ha salido dos veces triunfante, además de la disputa de dos finales.