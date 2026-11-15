Futbol

¿Dónde Ver el Juego de Leyendas del América vs Atlético de Madrid? Horario e Ídolos Convocados

El equipo azulcrema convocó a 17 exfutbolistas, entre ellos, Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas y Miguel Layún, además de Oribe Peralta y Luis Roberto Alves ‘Zague’

América vs Atlético de MadridEl partido entre las leyendas del América y Atlético de Madrid se juega este domingo 15 de noviembre de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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