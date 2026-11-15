¿Dónde Ver el Juego de Leyendas del América vs Atlético de Madrid? Horario e Ídolos Convocados

Algunos de los jugadores que hicieron historia con el Club América se darán cita en la cancha nuevamente para recordar por qué se convirtieron en ídolos, pero no estarán solos, pues se enfrentarán con las respectivas figuras del Atlético de Madrid en una tarde que apela a la nostalgia. Por ello, aquí te decimos dónde y a qué hora ver el juego de leyendas América vs Atlético de Madrid.
Y es que, debido a la pausa que representó los partidos de la Nations League en la que México sufrió una derrota ante Jamaica, hay una oportunidad para poder ver a los futbolistas que marcaron época, así como para disfrutar los encuentros que estaban pendientes, como Monterrey vs. Pachuca y Toluca vs. CF América.
¿A qué hora es el América vs Atlético de Madrid?
El partido de Noche de Leyendas entre el América y Atlético de Madrid se realizará este domingo 15 de noviembre 2026 en el estadio Cuauhtémoc, ubicado en el estado de Puebla.
El partido está programado a las 18:00 horas, pero la emisión en vivo comienza a las 17:30 horas, media hora antes del inicio programado del encuentro.
Los horarios anunciados por los organizadores son los siguientes:
Estacionamiento gratuito: 15:00 horas.
Apertura de las puertas del estadio: 16:00 horas.
Inicio de partido: 18:00 horas.
¿Dónde ver el juego de leyendas América vs Atlético de Madrid?
El partido no ha anunciado una transmisión por TV Abierta o TV de Paga; sin embargo, estará disponible la emisión a través de redes sociales como YouTube y Twitch.
El juego de leyendas tiene un formato especial de dos tiempos de 40 minutos y, si termina empatado, el ganador se define mediante una tanda de penales.
¿Quiénes son los jugadores convocados?
América
Atlético de Madrid
Miguel Ángel Moyá
Sergio Asenjo
Jesús Gámez
João Miranda
Diego Godín
Juanfran
Iván Amaya
Mario Suárez
Ignacio Camacho
Augusto Matías Fernández
José Manuel Jurado
Raúl García
José María Movilla
David Villa
Radamel Falcao
Maxi Rodríguez
Fran Mérida
Cabe recordar que los equipos vuelven a encontrarse después de 12 años, cuando las Águilas consiguieron la victoria ante los Colchoneros.