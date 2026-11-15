¿Dónde Ver el Juego de Leyendas del América vs Atlético de Madrid? Horario e Ídolos Convocados

Algunos de los jugadores que hicieron historia con el Club América se darán cita en la cancha nuevamente para recordar por qué se convirtieron en ídolos, pero no estarán solos, pues se enfrentarán con las respectivas figuras del Atlético de Madrid en una tarde que apela a la nostalgia. Por ello, aquí te decimos dónde y a qué hora ver el juego de leyendas América vs Atlético de Madrid.

Y es que, debido a la pausa que representó los partidos de la Nations League en la que México sufrió una derrota ante Jamaica, hay una oportunidad para poder ver a los futbolistas que marcaron época, así como para disfrutar los encuentros que estaban pendientes, como Monterrey vs. Pachuca y Toluca vs. CF América.

¿A qué hora es el América vs Atlético de Madrid?

El partido de Noche de Leyendas entre el América y Atlético de Madrid se realizará este domingo 15 de noviembre 2026 en el estadio Cuauhtémoc, ubicado en el estado de Puebla.

El partido está programado a las 18:00 horas, pero la emisión en vivo comienza a las 17:30 horas, media hora antes del inicio programado del encuentro.

Los horarios anunciados por los organizadores son los siguientes:

Estacionamiento gratuito: 15:00 horas.

Apertura de las puertas del estadio: 16:00 horas.

Inicio de partido: 18:00 horas.

¿Dónde ver el juego de leyendas América vs Atlético de Madrid?

El partido no ha anunciado una transmisión por TV Abierta o TV de Paga; sin embargo, estará disponible la emisión a través de redes sociales como YouTube y Twitch.

El juego de leyendas tiene un formato especial de dos tiempos de 40 minutos y, si termina empatado, el ganador se define mediante una tanda de penales.

¿Quiénes son los jugadores convocados?

América

Adolfo Ríos

Adrián Chávez

Miguel Layún

Maza Rodríguez

Aquivaldo Mosquera

Ricardo Rojas

Óscar Rojas

Germán Villa

Jesús Molina

Rubens Sambueza

Osvaldo Martínez

Cuauhtémoc Blanco

Luis Roberto Alves 'Zague'

Oribe Peralta

Salvador Cabañas

Claudio 'Piojo' López

Luis ‘Matador’ Hernández

Atlético de Madrid

Miguel Ángel Moyá

Sergio Asenjo

Jesús Gámez

João Miranda

Diego Godín

Juanfran

Iván Amaya

Mario Suárez

Ignacio Camacho

Augusto Matías Fernández

José Manuel Jurado

Raúl García

José María Movilla

David Villa

Radamel Falcao

Maxi Rodríguez

Fran Mérida

Cabe recordar que los equipos vuelven a encontrarse después de 12 años, cuando las Águilas consiguieron la victoria ante los Colchoneros.