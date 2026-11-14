Futbol

Resultado México vs Jamaica: Historial de los Enfrentamientos entre el Tri y los Reggae Boyz

La Selección Mexicana afronta un duro compromiso tras cuatro juegos en los que Rafael Márquez no ha conseguido el triunfo

Historial México vs JamaicaConoce los antecedentes de los enfrentamientos entre México y Jamaica. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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