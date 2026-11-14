Resultado México vs Jamaica: Historial de los Enfrentamientos entre el Tri y los Reggae Boyz

La Selección Mexicana de Rafael Márquez se medirá este sábado ante los Reggae Boyz con un historial de dominio, pero con los resultados de sus últimos juegos poco favorecedores. Conoce cómo llega el Tri al México vs Jamaica.

El conjunto azteca no puede darse el lujo de caer ante los Reggae Boyz, porque se complicaría el panorama en la Liga de Naciones de la Concacaf. Además, acentuará las críticas hacia la gestión de Márquez, ya que el director suma 2 derrotas y 2 empates desde que asumió el puesto.

En su más reciente desempeño ante la Chile, México cayó 2-0, mientras que perdió 3-0 ante la selección estadounidense.

Al inicio de la Fecha FIFA, el Tri solo obtuvo dos empates a uno: ante Perú el 29 de septiembre y ante Colombia el 26 del mismo mes.

¿Cuál es el historial de México vs Jamaica?

La Selección Mexicana tiene un amplio dominio en el histórico de resultados contra Jamaica con 21 triunfos, cinco empates y tres derrotas.

Asimismo, suma 72 goles a favor y 15 en contra.

Su último enfrentamiento fue en junio de 2024, en la primera fase de la Copa América. Su primer encuentro fue en marzo de 1963, en el que el Tri goleó 8 a 0.

¿Cuáles son las posibles alineaciones de México vs Jamaica?

Jamaica

Andre Blake.

Denzel Hall.

Joel Latibeaudiere.

Miguel Freckleton.

Richard King.

Kevon Lambert.

Karoy Anderson.

Kaheim Dixon.

Tyrese Hall.

Renaldo Cephas.

Tyreece Campbell.

México

Raúl Rangel.

Rodrigo Huescas.

César Montes.

Johan Vásquez.

Jesús Gallardo.

Gilberto Mora.

Erik Lira.

Luis Romo.

Roberto Álvarado.

Santiago Giménez.

Julián Quiñones.

El partido México vs Jamaica se disputará este sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro del país) en el Estadio Nacional de Kingston, casa de los Reggae Boyz con capacidad para 35 mil personas.

Si quieres ver el duelo entre el Tricolor y los jamaicanos de manera gratuita, lo puedes hacer a través de la señal de Canal 5. También puedes sintonizarlo en TUDN, en televisión de paga. O si lo prefieres, en la plataforma de streaming ViX también estará disponible.