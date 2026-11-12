Pep Guardiola Es Candidato para Entrenar a Estados Unidos en Lugar de Pochettino

Estados Unidos no se anda con pequeñeces. Justo ahora que ha trascendido que el entrenador Mauricio Pochettino ya tiene un acuerdo de palabra para dirigir al Manchester United, la selección de las barras y las estrellas va por Pep Guardiola para ficharlo como técnico.

Aunque hay varios nombres en la agenda, el de Guardiola es el que más destaca. Y de acuerdo con la prensa estadounidense, la Federación de Futbol de Estados Unidos tiene como prioridad la contratación del timonel español.

Hay que recordar que Pep Guardiola actualmente está sin equipo, toda vez que en mayo pasado renunció al banquillo del Manchester City luego de 10 años en los que conquistó 6 títulos de la Premier League y una Champions League.

A eso hay que sumarle que el director técnico español ha manifestado públicamente que le llama la atención el reto de entrenar a una Selección Nacional. Incluso estuvo en la lista de prospectos de Italia en julio, pero rechazó la propuesta porque deseaba descansar unos meses más antes de volver a trabajar.

Como se sabe, este 11 de noviembre llegaron reportes desde Inglaterra en el sentido de que el Manchester United llegó a un acuerdo para que el argentino Mauricio Pochettino sea su nuevo estratega.

Y es que los Red Devils están en zona de descenso luego de un pésimo arranque de temporada: Llevan un triunfo, 5 empates y 4 derrotas, para una cosecha de 8 unidades que los colocan en el escalón 18 de 20 en la tabla de posiciones.

Por lo tanto, el United está a nada de darle las gracias al entrenador Michael Carrick y su lugar será ocupado por Pochettino luego de pagar una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares a la Federación de Futbol de Estados Unidos.

Porque no hay que olvidar que apenas hace unos meses el argentino firmó una extensión de contrato para seguir con su proyecto hasta el Mundial 2030 que se jugará en España. Portugal y Marruecos.

El efecto dominó, tras el despido de Carrick y la llegada de Pochettino al Man-United, provocará que Pep Guardiola salga de su retiro temporal para ponerse a trabajar con el seleccionado de Estados Unidos luego de la Fecha FIFA de noviembre.

Con información de N+