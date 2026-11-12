Futbol

Pep Guardiola Es Candidato para Entrenar a Estados Unidos en Lugar de Pochettino

Si Mauricio Pochettino acepta la oferta del Manchester United, entonces Guardiola entrará al relevo en el combinado estadounidense

Guardiola decidió tomarse un descanso desde mayo pasado, luego de una década como entrenador del Manchester City.Guardiola decidió tomarse un descanso desde mayo pasado, luego de una década como entrenador del Manchester City. Foto: Reuters

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