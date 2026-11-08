¿León vs Chivas Pasa Gratis por TV En Vivo? Horario y Dónde Ver Transmisión del Partido Liga MX

Le actividad de la penúltima jornada termina este domingo con el juego del León vs Guadalajara y muchos aficionados no saben dónde ver el partido en vivo, sobre todo porque se trata de uno de los partidos más atractivos de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026, por lo que está en disputa.

Para disipar las dudas de a qué hora y en qué canal juega León vs Chivas, te compartimos el horario y dónde se puede mirar la transmisión en vivo gratis del partido de mañana de la Liga MX 2026, pues en N+ te preparamos una alternativa para disfrutar del compromiso ante la falta de opciones por TV abierta.

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¿A qué hora juega León vs Chivas?

La primera buena noticia es que ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 20:10 horas (8:10 de la noche, tiempo del centro de México) de este domingo 8 de noviembre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio León, recinto que se ubica en la entidad de Guanajuato. Estos son los horarios de inicio del partido en diferentes ciudades del territorio mexicano:

19:10 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Hermosillo, Sonora.

18:10 pm en Tijuana, Baja California.

20:10 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

21:10 pm en Cancún, Quintana Roo.

El Guadalajara afronta este compromiso con la posibilidad de ser líder general del torneo en solitario, pues hasta el momento comparte la parte alta junto con Cruz Azul y América. Por su parte, los Panzas Verdes pelean por entrar a la Liguilla, por lo que deben buscar los tres puntos como sea.

¿Transmisión de León vs Chivas pasa por un canal de TV en vivo?

Si no tienes dónde ver León vs Guadalajara, debes saber que el juego no va a pasar gratis por ningún canal de TV abierta gratis hoy, pues el partido solo se va a transmitir vía streaming online por una plataforma de requiere de suscripción.

Dónde ver León vs Chivas en vivo gratis

Ya que el encuentro no va por TV abierta, la transmisión del partido de León vs Chivas va a estar disponible en vivo online gratis en México a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del juego de la Jornada 16 de la Liga MX 2026.

AO