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El ‘Piojo’ Alvarado Sorprende Disfrazado de ‘La Chilindrina’ para Halloween de Chivas

La actividad fue compartida por el Guadalajara en sus redes sociales

Roberto ‘Piojo’ Alvarado se disfraza de ‘La Chilindrina’. Foto: ChivasRoberto ‘Piojo’ Alvarado se disfraza de ‘La Chilindrina’. Foto: Chivas
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