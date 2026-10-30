El ‘Piojo’ Alvarado Sorprende Disfrazado de ‘La Chilindrina’ para Halloween de Chivas

Las instalaciones de Chivas se llenaron de personajes de televisión, películas y caricaturas con motivo de las celebraciones de Halloween y Día de Muertos. Los futbolistas del Rebaño dejaron por un momento los uniformes de entrenamiento para participar en una dinámica que puso a prueba su creatividad y sentido del humor.

Uno de los disfraces que más llamó la atención fue el de Roberto ‘Piojo’ Alvarado, mediocampista de Chivas y seleccionado nacional, quien apareció caracterizado como La Chilindrina, el popular personaje de la serie mexicana El Chavo del 8. El futbolista, habitual en las convocatorias de la Selección Mexicana, volvió a demostrar su sentido del humor y se convirtió en uno de los protagonistas de la celebración en Verde Valle.

Roberto ‘Piojo’ Alvarado. Foto: AFP

La temática de la vecindad también reunió a otros dos integrantes del Guadalajara. Diego Campillo se vistió como El Chavo del 8, mientras que Ricardo Marín eligió el atuendo del Profesor Jirafales. Los tres futbolistas hicieron referencia a una de las producciones más conocidas de la televisión mexicana.

Foto: Chivas

Otros jugadores también sorprendieron con sus elecciones. Hugo Camberos llegó vestido de porrista, Luis Romo eligió un uniforme de beisbolista y Fernando ‘Oso’ González se caracterizó como Beetlejuice. José Castillo, por su parte, optó por un disfraz de faraón egipcio, mientras que Ángel Sepúlveda apareció con un traje inflable de preso.

La actividad fue compartida por el Guadalajara en sus redes sociales, donde publicó fotografías y videos para que los aficionados intentaran identificar a cada futbolista detrás de los atuendos.

¿De qué se disfrazó el Piojo Alvarado en Halloween 2025?

Esta no es la primera ocasión en que el mediocampista sorprende con una caracterización. En 2025 llegó al entrenamiento vestido de Blancanieves y acompañado de dos personas que representaban a los enanitos.

La celebración de este año se realizó antes del encuentro contra Atlante, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026, programado para el sábado 31 de octubre en el Estadio Akron.