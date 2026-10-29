Sociedad

Calaveras Gigantes en Tláhuac: ¿Dónde Verlas y Hasta Cuándo Estarán en CDMX?

Se trata de una de las muestras más reconocidas del arte de la cartonería mexicana

Calaveras Gigantes en Tláhuac: ¿Dónde Verlas y Hasta Cuándo Estarán en CDMX?Vecinos colocan calaveras enormes y ofrendas en calle de San Francisco Santiago Borras, colonia Santa Cecilia, alcaldía Tláhuac. Foto: Cuartoscuro
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