Calaveras Gigantes en Tláhuac: ¿Dónde Verlas y Hasta Cuándo Estarán en CDMX?

Una de las actividades por Día de Muertos en la Ciudad de México que se ha vuelto una tradición es visitar las calaveras gigantes en calles de la alcaldía Tláhuac.

Inició en 2011 como un momento lúdico de la familia Medina Jaén; con el tiempo se convirtió en una de las muestras más reconocidas del arte de la cartonería mexicana.

Este año, el colectivo expuso piezas relacionadas con las tradiciones de Día de Muertos en Denver, Colorado, sin olvidar sus raíces.

Apenas el 24 de octubre, Jaén Cartonería inauguró la exposición con la que celebra 15 años en la calle Francisco Santiago Borraz, en la alcaldía Tláhuac de la capital del país.

Las Calaveras Gigantes de Tláhuac dieron vida a esqueletos de cartón que parecían salir y romper el pavimento para brotar de las profundidades entre los baches y malas condiciones del asfalto.

Las piezas han sido contempladas por miles de visitantes y se volvieron famosas a nivel nacional. Una de las más conocidas, desde hace 15 años de trayectoria, es la Catrina Monarca, que engalana por tener mayor altura. También regresó una calavera gigante con una máscara en el rostro.

En las exposiciones de 2025 y 2024, respectivamente, otras obras que podrán disfrutarse son un Tláloc de 6 metros de altura y un Quetzalcóatl para homenajear a las deidades prehispánicas.

Las personas interesadas en conocer estas calaveras monumentales podrán visitar la calle Francisco Santiago Borraz, colonia Santa Cecilia, alcaldía Tláhuac, todo hasta el 7 de noviembre.

HVI