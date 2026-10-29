Colocan Ofrenda en Memoria de Subdirectora Víctima de Ataque en la Secundaria 13 de Torreón

Familiares y amigos colocaron una ofrenda en memoria de la subdirectora Nedi Edith Nevárez González, a las afueras de la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón.

Con arreglos florales, una fotografía y veladoras, la maestra es recordada después de perder la vida durante el ataque registrado el pasado 1 de octubre en el plantel educativo.

La Secundaria General Número 13 ha permanecido cerrada desde que ocurrió el ataque y, hasta la fecha, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública no han precisado cuándo se retomarán las clases presenciales.

Mientras tanto, el plantel presenta constantes trabajos en su interior, debido a que se construye una nueva área de sanitarios, además de realizarse mejoras a la infraestructura educativa.

La ofrenda y las muestras de cariño colocadas en la fachada de la secundaria han sido respetadas por los trabajadores que realizan las labores en el lugar, así como por los vecinos del sector.

Esta nueva ofrenda se coloca a pocos días del 2 de noviembre, Día de Muertos, una fecha en la que familiares y amigos recuerdan a sus seres queridos que han fallecido.