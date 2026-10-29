Sociedad

Colocan Ofrenda en Memoria de Subdirectora Víctima de Ataque en la Secundaria 13 de Torreón

Nedi Edith fue asesinada por dos hermanos conocidos como 'Los Cuates' en el ataque registrado en el Ejido La Unión

Nedi Edith fue asesinada por dos hermanos conocidos como 'Los Cuates' en el ataque registrado en el Ejido La UniónFamiliares y amigos recordaron a la subdirectora de la secundaria días antes del 2 de noviembre. Foto: N+

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Familiares y amigos recordaron a la subdirectora de la secundaria días antes del 2 de noviembre

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