Internacional

Policía Británica Lanza Investigación Interna sobre el Padre de Meghan Markle

Scotland Yard recibió una carta que afirmaba que el padre de la esposa del príncipe Enrique poseía material vinculado a abuso infantil, pero no compartió la información con otras agencias

Meghan MarklePolicía Británica investigará por qué no compartió carta incriminatoria sobre el padre de Meghan Markle. Foto: Reuters

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