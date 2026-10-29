Policía Británica Lanza Investigación Interna sobre el Padre de Meghan Markle

La Policía Metropolitana de Londres anunció una investigación interna para determinar si en 2019 debió remitir a las autoridades judiciales una carta con acusaciones contra el padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique. La carta, posiblemente escrita por su primera esposa, acusa a Thomas Markle de poseer material que contiene abuso infantil.

Pese a la severidad de las acusaciones, Scotland Yard no compartió con otras agencias la carta y el asunto quedó enterrado casi siete años. La duquesa de Sussex afirmó que la noticia era “muy angustiosa” y que estaba “profundamente consternada” por las revelaciones.

Además, Markle admitió que en 2019 la policía británica le había informado de la existencia de aquella carta en los meses posteriores a su boda con el hijo menor del rey Carlos. Además, señaló que nunca había permitido que su padre conociera a sus hijos después de conocer las acusaciones contra su padre.

El pasado sábado ya había reconocido que no remitió la carta a las autoridades judiciales competentes e indicó estar “examinando” la necesidad de informar a la policía de asuntos internos.

En un comunicado, el comandante Adam Slonecki explicó sobre el contenido de la carta: “El autor de esta carta decía que quería expresar sus inquietudes sobre la seguridad de la duquesa de Sussex. Aunque en realidad la carta no contenía ninguna información relacionada con cuestiones de seguridad, sí incluía una serie de acusaciones sobre presuntos delitos cometidos fuera del Reino Unido”.

Slonecki también precisó que Scotland Yard también se pondrá en contacto con “varios cuerpos policiales extranjeros competentes en relación con las acusaciones contenidas en esta carta”.

El pasado domingo, la policía filipina confirmó que encontró una “importante cantidad de material de pornografía infantil” en la antigua residencia de Thomas Markle, según dio a conocer el ministro del Interior de ese país, donde vivía en aquel entonces. El padre de la duquesa de Sussex ha negado las acusaciones en su contra y señaló que eran “un montón de mentiras”.