Sociedad

Nueva Marcha Nacional del IMSS: Ruta, Horarios y Calles Afectadas por Movilización Este Viernes

Las autoridades capitalinas piden a automovilistas que consideren cortes intermitentes y reducción de carriles; habrá una marcha en la mañana y otra en la tarde

Mega Marcha IMSS del 30 de Octubre en CDMX; Anuncian 2 Movilizaciones: Ruta y HoraTrabajadores del IMSS se manifiestan. Foto: Reuters
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