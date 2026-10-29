Nueva Marcha Nacional del IMSS: Ruta, Horarios y Calles Afectadas por Movilización Este Viernes

La Ciudad de México se prepara para una jornada de movilizaciones este viernes 30 de octubre, cuando los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vuelvan a tomar las calles al rechazar el aumento salarial del 8% y reiterar que buscan que sea del 10%.

Se trata de la marcha nacional con dos contingentes que recorrerán el centro y Paseo de la Reforma. La protesta contempla bloqueos intermitentes y manifestaciones simultáneas frente a hospitales y unidades médicas en diversos estados.

Los propios manifestantes indicaron que se movilizarán al concluir sus turnos sin suspender la atención a derechohabientes. Prevén una participación de al menos 10 mil trabajadores en la concentración vespertina.

La marcha de trabajadores del IMSS en la capital del país se desarrollará en dos turnos. En el turno matutino: el contingente se reunirá a las 10:00 horas en las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma número 4.

Avanzará sobre Paseo de la Reforma e ingresará a avenida Bucareli para solicitar la intervención de las autoridades en las demandas laborales del sector.

El recorrido del contingente vespertino, su ruta confirmada es a las 15:00 horas del Centro Médico Nacional Siglo XXI al Zócalo capitalino.

Las autoridades capitalinas piden a automovilistas que deban circular por el Centro o por la zona de Paseo de la Reforma este viernes que consideren cortes intermitentes y reducción de carriles en diversos puntos de la CDMX.

En días pasados, el gobierno de México anunció un plan de emergencia para mejorar la atención en la sanidad pública durante los próximos cuatro meses, que incluye 31 mil 700 cirugías adicionales para reducir las listas de espera, la contratación de 2 mil 500 médicos especialistas y un aumento salarial del 8% para unos 500 mil trabajadores.

El director del Seguro Social, Zoé Robledo, precisó que las medidas se aplicarán durante 120 días, hasta febrero de 2027, y supondrán una inversión adicional de 11 mil 745 millones de pesos, que el organismo prevé financiar mediante ahorros, nuevos esquemas de contratación y mejoras en sus procesos de adquisición.

Uno de los principales objetivos será acelerar las operaciones pendientes mediante jornadas nocturnas y de un fin de semana, con personal del propio sistema público.

El programa contempla 11 mil 305 cirugías adicionales de cataratas, 7 mil de vesícula, 5 mil 893 de prótesis de rodilla, 3 mil 744 de hernias y mil 311 de prótesis de cadera, entre otras intervenciones.

Robledo explicó que el organismo comenzará a contactar a los pacientes que llevan más tiempo esperando una operación para ofrecerles fechas más próximas, con la intención de reducir el rezago quirúrgico.

El programa incluye además otorgar plazas permanentes a 10 mil 939 empleados, entre ellos trabajadores contratados durante la pandemia de covid-19.

A partir del 3 de noviembre se abrirá una convocatoria para incorporar a 2 mil 500 médicos especialistas, principalmente en áreas de urgencias, medicina interna y radiología, así como en hospitales y turnos con escasez de personal.

Las autoridades prevén adquirir 100 equipos médicos de alta tecnología, otros 2 mil 917 para distintos servicios y más de 18 mil camas, camillas y otros artículos hospitalarios.

HVI