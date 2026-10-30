Seguridad

Denuncian a Sujetos Armados y la Policía los Arresta en Yauhquemehcan, Tlaxcala

En la calle Real del Sur de Yauhquemehcan, detectaron la presencia de tres hombres con una pistola a bordo de un vehículo

Tras una revisión policial confirmaron que tenían una pistola.Tras una revisión policial confirmaron que tenían una pistola. Foto: SSC Tlaxcala

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La SSC detiene a tres hombres armados en un vehículo en Tlaxcala tras una denuncia.

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