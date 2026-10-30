Denuncian a Sujetos Armados y la Policía los Arresta en Yauhquemehcan, Tlaxcala

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres sujetos luego de una denuncia en el municipio de Yauhquemehcan en Tlaxcala.

La corporación informó que en la calle Real del Sur, denunciaron la presencia de tres hombres a bordo de un vehículo, de los cuales uno de ellos presuntamente portaba un arma de fuego.

Durante una revisión preventiva, los policías estatales aseguraron un revólver y un objeto con características similares a las de un arma de fuego.

Los tres detenidos de 18 y 20 años de edad, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso legal correspondiente.

La Secretaría de Seguridad hizo el llamado a denunciar cualquier situación sospechosa a través de los canales oficiales de emergencia.

Con información de N+

JAPR