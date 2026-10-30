Seguridad

Detienen a Hombres con Dosis de Droga y Cartuchos Útiles en Juventino Rosas

Los sospechosos caminaban en la calle con una mochila, pero al ver a la policía trataron de correr

Los detenidos fueron presentados ante las autoridades correspondientes.Foto: @FSPE

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Cos jóvenes intentaron huir con droga y municiones.

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