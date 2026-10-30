Detienen a Hombres con Dosis de Droga y Cartuchos Útiles en Juventino Rosas

Dos hombres que circulaban por las calles de Rincón de Centeno, en Juventino Rosas, fueron detenidos por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) con varios envoltorios de droga y cartuchos útiles.

De acuerdo a la dependencia de la Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato, los hechos se registraron cuando los elementos de la FSPE vieron a dos hombres sospechosos en la calle y quienes al ver a los uniformados comenzaron aceleraron el vehículo.

Esta acción de inmediato llamó la atención de los oficiales, por lo que aceleraron su paso y metros más adelante lograron detenerlos, notando que entre sus pertenencias traían una mochila.

Ahí, procedieron a investigarlos, notando que al interior de la mochila traían 687 gramos de hierba con características de marihuana, distribuidos en 22 envoltorios, así como un cargador abastecido con 26 cartuchos útiles.

Las autoridades lograron identificar a Juan Pablo “N” y Alejandro “N”, ambos de 20 años, quedando junto con todos los indicios a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones.