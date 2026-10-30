Sociedad

Rescatistas de Mexicali Exigen Fin a la Impunidad en Casos de Crueldad Animal

Activistas señalan casos de agresiones graves contra animales ocurridas en 2025 que han quedado impunes

Rescatistas de Mexicali Exigen Fin a la Impunidad en Casos de Crueldad AnimalRescatistas de Mexicali Exigen Fin a la Impunidad en Casos de Crueldad Animal | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+