Rescatistas de Mexicali Exigen Fin a la Impunidad en Casos de Crueldad Animal

Tras el reciente hecho de violencia en el que tres gatos fueron torturados y abandonados en un terreno baldío de la capital del estado, activistas y rescatistas de diversas organizaciones civiles alzaron la voz para denunciar la reiterada impunidad en los expedientes de crueldad hacia los animales en Mexicali.

Representantes de los colectivos recordaron agresiones previas que concluyeron sin un castigo penal o administrativo ejemplar para los responsables, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados ante las autoridades competentes.

Entre los casos expusieron lo ocurrido el 12 de febrero de 2025, cuando un trabajador de intendencia de la Escuela Secundaria Número 23 atacó y provocó la muerte de un perro utilizando un machete durante la jornada laboral. Aunque la persona fue asegurada en su momento por corporaciones policiales, los activistas señalaron que no recibió una sanción acorde con lo establecido en la legislación vigente contra la crueldad animal.

De igual forma, hicieron referencia a otro suceso registrado el 17 de octubre de 2025 en la colonia El Refugio, donde un canino perdió la vida tras ser agredido con un arma blanca, hecho que tampoco derivó en personas procesadas o sentenciadas.

Ante este panorama, las asociaciones civiles de protección animal exigieron a las autoridades ministeriales y judiciales la correcta aplicación de las leyes para evitar que este tipo de conductas queden sin castigo en la entidad.

JMR