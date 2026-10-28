Santuario Mily Busca Hogar para 202 Perros y 39 Gatos Rescatados en Mexicali, BC

Un total de 202 perros y 39 gatos rescatados de situaciones de maltrato se encuentran en el Santuario Animal Mily, en Mexicali, donde buscan una familia que les brinde un hogar definitivo.

A través de un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California invitó a la ciudadanía a consultar el padrón digital de adopción, una herramienta para conocer a los animales disponibles y promover su integración a nuevos hogares.

La dependencia informó que los perros y gatos se entregan esterilizados, vacunados y desparasitados, como parte de las condiciones para su adopción.

Las personas interesadas en conocer a los ejemplares y consultar el proceso pueden ingresar al sitio oficial del santuario: www.santuariomily.bajacalifornia.gob.mx.

APG