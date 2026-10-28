Tragedia en Toledo: Estos Son los Accidentes de Tren Más Mortíferos en España

Una nueva tragedia ferroviaria sacudió España hoy. Casi 70 personas murieron por la colisión de dos trenes de alta velocidad en Toledo, uno de los accidentes más mortíferos en el país europeo, donde se han registrado otros casos que han cobrado la vida de cientos de personas.

Accidentes de tren en España

A continuación, en N+ hacemos un recuento de los accidentes de tren más mortíferos en España.

El fatal accidente de trenes de hoy en Toledo dejó al menos 68 personas muertas y decenas de heridas. Se trata del segundo accidente mortal en menos de un año en la misma línea.

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En enero de 2026, se registró un accidente en la red ferroviaria de alta velocidad de España con saldo de 46 personas muertas en Adamuz, provincia de Córdoba.

Sin embargo, el accidente de tren más grave ocurrió el 24 de julio de 2013, cuando un tren Alvia, que cubría la ruta Madrid-Ferrol, descarriló en la población de Angrois, en La Coruña. El siniestro dejó 80 personas muertas y 143 heridas.

El 11 de marzo de 2004, 10 bombas en mochilas explotaron en cuatro trenes causando la muerte de 193 personas durante la hora pico en Madrid. Los atentados fueron perpetrados por islamistas que se oponían a la participación de España en la guerra de Irak.

En 1972, un accidente provocado por una colisión frontal entre dos trenes en la línea Cádiz-Sevilla dejó 86 muertos y más de 150 heridos cerca de la localidad de El Cuervo. Según una investigación de la empresa ferroviaria estatal Renfe, el percance se debió a que el maquinista no se detuvo ante un semáforo en rojo en la estación de El Cuervo.

En 1970, una colisión frontal entre dos trenes cobró la vida de 33 personas en la localidad de Urduliz, cerca de la ciudad de Bilbao, al norte de España. Inicialmente se culpó al jefe de estación del accidente, pero más tarde se supo que había estado trabajando turnos de 16 horas durante los cuatro días anteriores.

En 1965, un tren de la línea Madrid-Barcelona se incendió en la localidad de Grisen, cerca del noreste de Zaragoza, causando la muerte de decenas de pasajeros. Aunque la empresa ferroviaria informó en su momento que habían fallecido 30 personas, posteriormente se reveló que el número real de víctimas ascendió a 80 y que las autoridades franquistas intentaron restarle importancia.

En 1944, un choque de tres trenes se registró en la comarca de El Bierzo, en la provincia de León, considerado como uno de los accidentes ferroviarios ⁠más mortíferos de España. La cifra estimada fue de 78 víctimas, la cual sigue siendo objeto de debate debido a la censura impuesta por el general y dictador Francisco Franco.

Con información de N+ y agencias.

RMT