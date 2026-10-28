Accidentes

Tragedia en Toledo: Estos Son los Accidentes de Tren Más Mortíferos en España

La colisión de hoy cobró la vida de casi 70 personas, sin embargo, han ocurrido percances con mayor cifra de víctimas

Accidente de trenes en Toledo, EspañaAccidente de trenes en Toledo, España. Foto: Reuters

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Tragedia en Toledo: la colisión de trenes deja casi 70 muertos. Conoce los accidentes ferroviarios más mortíferos en España y su impacto histórico.

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