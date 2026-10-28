Suspenden Búsqueda de Mujer Guanajuatense Desaparecida en el Mar de Michoacán

Tras 80 horas de intensa búsqueda las corporaciones de Aquila y El Coire en Michoacán, cerraron el protocolo inicial para localizar a María del Socorro Mendoza, habitante de Apaseo El Grande, Guanajuato.

La mujer fue arrastrada por el mar mientras pasaba unas vacaciones con su esposo en la plaza de El Faro de Brucerías.

La suspensión del operativo se derivó ante la falta de resultados y las adversas condiciones climatológicas provocadas por el huracán Vance.

Ante el cierre del protocolo oficial, ciudadanos e incluso rescatistas civiles originarios de Apaseo El Grande viajaron a la costa de Michoacán para continuar con las labores de búsqueda por sus medios.

Su esposo Pablo Molina y familiares de María del Socorro mantienen el llamado público a Protección Civil de Michoacán para que se reconsidere la decisión y se reanude la búsqueda.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 18 de octubre, cuando una enorme ola sorprendió a la pareja y la arrastró al mar adentro.

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Pablo Molina, es un conocido quiropráctico en Apaseo El Grande, logró salir del agua con lesiones y solicitó ayuda, sin embargo, su esposa continúa desaparecida.

Durante el operativo los rescatistas hicieron recorridos por mar y tierra con apoyo de drones y una lancha sin lograr localizarla.