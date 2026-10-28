Accidentes

Suspenden Búsqueda de Mujer Guanajuatense Desaparecida en el Mar de Michoacán

La dama desapareció al ser arrastrada por una ola en El Faro de Brucerías, cuando vacacionaba con su esposo, quien resultó herido

Suspenden Búsqueda de Mujer Guanajuatense Desaparecida en el Mar de Michoacán.Suspenden Búsqueda de Mujer Guanajuatense Desaparecida en el Mar de Michoacán. Foto: Protección Civil AC/Facebook

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Pablo Molina y su familia piden a las autoridades de rescate michoacanos que reanuden la búsqueda de su esposa.

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