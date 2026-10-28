Así Fue el Fuerte Accidente en la Texcoco-Lechería Hoy: Auto Cae de Puente

Un accidente vial se registró en la carretera Texcoco-Lechería, a la altura de la intersección con la autopista México-Pachuca, donde un automóvil cayó desde un puente vehicular.

En la zona hay afectaciones viales, con filas kilométricas de vehículos.

El percance ocurrió cuando uno de los vehículos involucrados intentó esquivar una grúa que circulaba por la zona. Durante la maniobra, el automóvil se impactó contra el barandal de contención, lo rebasó y terminó cayendo desde una altura aproximada de cinco metros.

La grúa también golpeó al menos otros cinco vehículos, algunos de los cuales quedaron severamente dañados.

Tras el accidente, se desplegó un operativo en el que participaron elementos de Protección Civil, bomberos y policías estatales y municipales, además de grúas concesionadas que acudieron para retirar las unidades siniestradas.

El conductor del automóvil que cayó desde el puente recibió atención prehospitalaria. Por su parte, el operador de la grúa fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

FBPT