Accidentes

Así Fue el Fuerte Accidente en la Texcoco-Lechería Hoy: Auto Cae de Puente

El percance ocurrió en la intersección cerca de la México-Pachuca

accidente en la Texcoco-LecheríaEste miércoles, ocurrió un accidente en la Texcoco-Lechería. Foto: N+

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Accidente en la Texcoco-Lechería Hoy: Auto Cae de Puente en Conexión con la Carretera México-Pachuca | N+