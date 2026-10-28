Una camioneta derribó parte de la barda de una vivienda después de protagonizar un accidente vial en el cruce de las calles Ramón Leyva y Aldama, en la colonia San Isidro de Ciudad Lerdo, Durango.

De acuerdo con la información, el conductor de una camioneta circulaba por la calle Ramón Leyva cuando perdió el control de la unidad y chocó primero contra otra camioneta que se encontraba estacionada. Posteriormente, continuó su trayectoria hasta impactarse contra la barda de la vivienda de la señora Ofelia, provocando daños en la estructura.

Al arribo de las autoridades, el conductor de la camioneta ya no se encontraba en el lugar de los hechos, por lo que se desconoce su paradero. Debido al impacto, también se registró una fuga de gas en el inmueble, situación que fue atendida por elementos de Protección Civil para evitar mayores riesgos.

La camioneta involucrada quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes buscan dar con el paradero del responsable del accidente.