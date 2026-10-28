Accidentes

Camioneta Derriba Barda de Casa Después de Accidente en Lerdo, Durango

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Ramón Leyva y Aldama, en la colonia San Isidro de Lerdo

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Ramón Leyva y Aldama, en la colonia San Isidro de LerdoEl conductor habría chocado contra una camioneta estacionada antes de derribar la barda. Foto: N+

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El conductor habría chocado contra una camioneta estacionada antes de derribar la barda

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