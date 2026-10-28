Cierres por Desfile de Catrinas en Xalapa Hoy: Horario y Calles Afectadas

Se informó acerca a de la afectación a la circulación vehicular en el centro de Xalapa debido a los preparativos y la realización de un desfile de catrinas programado para la tarde-noche, por lo que las autoridades de Tránsito del Estado exhortaron a los automovilistas a tomar precauciones y planear sus recorridos.

Durante la mañana, sobre la calle Enríquez, ya se pudo observar el cierre de uno de los carriles de circulación debido a la instalación de las tarimas que serán utilizadas durante el evento.

Aunque hasta ese momento no se registraba una carga vehicular considerable, se advirtió que las afectaciones aumentarían conforme avanzaran las horas.

De acuerdo con la información proporcionada por Tránsito del Estado, a partir de las 15:00 horas se realizarán cierres viales en 35 cruceros de la capital veracruzana, principalmente en el primer cuadro de la ciudad.

Entre las vialidades contempladas se encuentran las calles Manuel Ávila Camacho, Adolfo Ruiz Cortines, José Díaz, Ángel Garrido, Ignacio de la Llave, Guadalupe Victoria, Benito Juárez, Revolución, Francisco Javier Clavijero, Lucio, Jalapeños Ilustres, Gutiérrez Zamora, Ignacio Aldama, Moctezuma, Ignacio Zaragoza, Mata, Murillo Vidal, Díaz Mirón, Miguel Hidalgo y Bremón, así como el Callejón de la Calavera.

Debido a que se trata de un día hábil, las restricciones podrían complicar los traslados de trabajadores, estudiantes y personas que necesitan atravesar el centro de la ciudad. Por ello, se recomienda utilizar vías alternas, evitar ingresar con vehículos particulares a la zona de los cierres y considerar más tiempo para llegar a sus destinos.

Como alternativa, los conductores pueden estacionarse en zonas alejadas de las calles restringidas y continuar a pie, o recurrir al servicio de taxi para acercarse a su destino.

También se exhorta a manejar con precaución en las inmediaciones del centro, respetar las indicaciones de los agentes viales y mantenerse atentos a los cambios en la circulación durante las actividades del desfile.