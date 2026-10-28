Tráfico vehicular

Cierres por Desfile de Catrinas en Xalapa Hoy: Horario y Calles Afectadas

Automovilistas deberán modificar sus recorridos y prever demoras durante las actividades vespertinas, especialmente en las inmediaciones del centro de la ciudad

Cierres viales en Xalapa hoy por desfile de catrinasCierres viales en Xalapa hoy por desfile de catrinas. Foto: Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cierres viales en Xalapa por desfile de catrinas, calles como Enríquez y Ávila Camacho presentarán afectaciones. Se recomienda usar vías alternas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Cierres por Desfile de Catrinas en Xalapa Hoy: Horario y Calles Afectadas este Miércoles | N+