Hoy Hará Mucho Frío en Estas Zonas de CDMX: Detalles del Clima este Jueves 29 de Octubre

¡Toma precauciones! La Ciudad de México (CDMX) enfrentará hoy un clima adverso con bajas temperaturas y lluvias, según las previsiones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección (SGIRPC) capitalina y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante ello, aquí te brindamos todos los detalles del pronóstico del tiempo de este jueves 29 de octubre, para que tomes previsiones y cuides tu salud.

También puedes consultar todos los canales de difusión de N+ para enterarte sobre el clima en todo el país, ante la presencia de fenómenos meteorológicos como la tormenta tropical Vance y canales de baja presión al interior de la República Mexicana.

¿En qué zonas hará más frío?

En su reporte más reciente, la SGIRPC advirtió que la madrugada de este jueves sería muy fría en partes altas del sur y poniente de la capital mexicana.

Al brindar más detalles, alertó que esas condiciones se extenderían de las 03:00 a las 08:00 horas del 29 de octubre.

Más tarde, la dependencia activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la mañana de este jueves en partes altas de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Ante esta situación, la dependencia de la CDMX ha emitido diversas recomendaciones a la ciudadanía, como abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

Además de evitar cambios bruscos de temperatura; resguardar mascotas y no dejarlas a la intemperie, así como ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Lluvias también pegarán a la CDMX

Por su parte, la Conagua previó para esta mañana condiciones de cielo medio nublado con presencia de bruma y ambiente fresco a frío.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

De igual manera, pronostico una temperatura mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 25 a 27 grados centígrados, así como viento del noroeste de 10 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

En una infografía en redes sociales, añadió más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 12 y 14 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 25 y 27 grados; 60% de probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 35 km/h.

Noche: Temperatura entre 15 y 17 grados; cielo nublado y rachas de viento de 15 km/h.

¿Qué hacer en caso de lluvias?

En caso de lluvias, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó tener lista la mochila de emergencia con documentos personales en bolsas de plástico herméticas, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de baterías y agua potable.

Así como extremar precauciones por posible saturación de suelos y deslaves, y disminuir la velocidad, encender luces intermitentes y mantener una distancia de seguridad prudente al manejar.

Mientras que la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, llamó a no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; además de barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca.

SPB