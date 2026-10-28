Clima en Nuevo León: Se Esperan Lluvias y Temperaturas Máximas de 26 Grados

Después de que el día de ayer tuviéramos una pausa en las precipitaciones en Monterrey, hoy se espera que se reactiven por la tarde o noche las lluvias. Amanecimos con temperaturas de 19˚C a 20˚C en la zona metropolitana en condiciones de cielo nublado y Buena calidad del aire.

Para esta tarde se esperan máximas cercanas a 26˚C con cielo medio nublado y posteriormente, después de las 6 de la tarde podrían presentarse las lluvias. Para el día de mañana se espera un día muy nublado con lluvias presentes por la mañana y se podrían fortalecer por la noche con el mismo rango de temperaturas.

Todo esto se debe al fuerte ingreso de humedad del Golfo de México en superficie y también a la circulación desde el Pacífico a causa de la Tormenta 'Vance' que impulsa en la altura mucha de su humedad a través del norte y noreste.

Esta mañana, 'Vance' se encuentra a 455 km al oeste de Manzanillo, Colima, con vientos de 65 km/h, y se mueve al norte a 19 km/h. Se espera que se desplace hacia la costa de Sinaloa para mañana. En las próximas horas pudiera perder su categoría de Tormenta Tropical y retroceder a Depresión Tropical para ingresar a tierra por la costa de Sinaloa por la tarde o noche.

En la cuenca del Atlántico se mantiene sin grandes cambios, sin zonas de desarrollo, como ha sido la constante durante esta temporada de ciclones. El los próximos 7 días no se prevé que vaya a desarrollarse nada.

Con información de Mauro Morales | N+

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