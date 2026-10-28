¿Cómo Estará el Clima Hoy Miércoles en Tamaulipas? Pronostican Lluvias en Estos Municipios

Las condiciones meteorológicas para hoy miércoles en Tamaulipas apuntan a temperaturas cálidas y cielos mayormente despejados a parcialmente soleados en varias regiones, aunque algunos municipios podrían registrar cambios en la nubosidad y probabilidades de lluvia.

En la frontera, Nuevo Laredo tendrá una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 30 grados, con 20% de probabilidad de lluvias para este miércoles. Para el jueves se prevé un aumento en la posibilidad de lluvia, de hasta 40%, con temperaturas de entre 21 y 29 grados y cielo variable.

En Reynosa se esperan temperaturas mínimas de 21 grados y máximas de 30, con cielo soleado a parcialmente soleado y sin probabilidad de lluvia para hoy miércoles.

Por su parte, Matamoros registrará temperaturas de entre 22 y 30 grados, con condiciones mayormente soleadas a parcialmente soleadas y sin probabilidad de precipitaciones durante la jornada.

En Ciudad Victoria, capital del estado, se pronostican temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de 29 grados para jueves, viernes y sábado, con cielo variable y baja probabilidad de lluvia, de acuerdo con el reporte compartido.

Mientras tanto, en Tampico se prevé una temperatura máxima de 28 grados Celsius durante este miércoles, con valores cercanos a los 25 grados por la noche. Para los siguientes tres días se esperan mínimas de 23 grados y máximas de 29, con cielo soleado a parcialmente soleado.

Por su parte, en el Valle del Sur de Texas se espera un panorama cálido y estable, con una temperatura mínima de 72 grados Fahrenheit —unos 22 grados Celsius— y una máxima de 86 grados Fahrenheit, equivalentes a 30 grados Celsius.

El pronóstico indica cielo soleado y condiciones similares durante jueves, viernes y sábado, con un ambiente ligeramente húmedo.