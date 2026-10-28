Pronóstico del tiempo

¿Cómo Estará el Clima Hoy Miércoles en Tamaulipas? Pronostican Lluvias en Estos Municipios

Se espera una tarde cálida y chubascos aislados acompañados de vientos de hasta 45 km/h

Pronostican Lluvias en Estos MunicipiosPronostican Lluvias en Estos Municipios de Tamaulipas. Foto: N+

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Se pronostican chubascos aislados y ráfagas de viento. Las temperaturas alcanzarán los 31 grados, mientras que las zonas serranas estarán más frescas.

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