Un ataque armado registrado en un establecimiento de venta de hamburguesas denominado Fabi'ss, ubicado sobre el bulevar jalisco, esquina con la calle Puerto de Veracruz en la colonia el rosario, dejó como saldo una persona muerta y una más lesionada por impacto de bala, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

De acuerdo con los primeros informes, sujetos armados se acercaron al establecimiento y dispararon de manera directa contra un hombre que se encontraba en el interior; con el paso de los minutos, se confirmó su fallecimiento a causa de las heridas.

Durante la ráfaga, una segunda persona que estaba en el sitio resultó herida como víctima colateral.

Tras concretar el homicidio, los delincuentes huyeron del lugar inmediatamente.

Luego del reporte de las detonaciones, la zona registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad pública. Poco después, acudieron peritos y agentes de la fiscalía general del estado para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR