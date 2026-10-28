Homicidios

Matan a Balazos a un Hombre en un Local de Hamburguesas en Texmelucan, Puebla

Sujetos armados se acercaron al establecimiento y dispararon de manera directa contra una persona que se encontraba en el interior

Un muerto y un herido dejó el ataque directo en Texmelucan.Un muerto y un herido dejó el ataque directo. Foto: Noticias San Martin Texmelucan

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Un tiroteo en un establecimiento de hamburguesas en Puebla deja un muerto y un herido. Los delincuentes escaparon.

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