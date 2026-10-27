Hallan un Cadáver Calcinado en Canchas de Futbol en Tlalpan, CDMX

Un cuerpo en avanzado estado de calcinación fue localizado en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Camino a Xitle, en la colonia Actopan Sur, donde policías atendieron un reporte sobre la presencia de los restos.

Al arribar al sitio, los efectivos acordonaron la zona y dieron aviso a las autoridades ministeriales para que realicen las diligencias correspondientes y se hagan cargo de las investigaciones.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo habría sido abandonado en el lugar y posteriormente incendiado.

Por su parte, personal de la SSC analiza las cámaras de videovigilancia de la zona con el fin de identificar y localizar a la o las personas responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni si se trata de un hombre o una mujer.

Se prevé que el cuerpo sea trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes.

AMP