Homicidios

Hallan Restos Biológicos Presuntamente Relacionados con un Homicidio en Tlaxcala

De acuerdo con las autoridades, el descubrimiento se realizó durante el cateo de un inmueble ubicado en el municipio tlaxcalteca de Panotla

Hallazgo Restos Biológicos Homicidio Cateo San Francisco Temetzontla Panotla TlaxcalaEl descubrimiento se realizó durante un cateo en un inmueble de Panotla. Foto: N+ | Ilustrativa

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La FGJE de Tlaxcala encuentra restos biológicos en Panotla, vinculados a un homicidio. Las autoridades continúan con las diligencias para resolver el caso.

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