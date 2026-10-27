Hallan Restos Biológicos Presuntamente Relacionados con un Homicidio en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), informó que a través de elementos de la Policía de Investigación y personal del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), cumplimentó una orden de cateo en un inmueble del municipio de Panotla.

El operativo fue realizado en inmediaciones de la comunidad de San Francisco Temetzontla, como parte de las investigaciones relacionadas con el delito de homicidio calificado.

Durante la diligencia, personal del INCIFO realizó la inspección, descripción y fijación del lugar, donde fueron localizados diversos indicios de carácter biológico que pudieran estar relacionados con la víctima.

Dichos restos fueron recolectados y embalados conforme a los protocolos correspondientes, para su análisis y posterior incorporación a la carpeta de investigación.

Por último, la FGJE Tlaxcala dio a conocer que continuará con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades conforme a derecho.

Con información de N+

GMAZ