Homicidios

Sentencian a Adolescente de 15 Años por Homicidio de una Persona en Puebla

La víctima fue agredida mediante golpes y patadas por el menor de edad, en compañía de otras dos personas en San Miguel Xoxtla

El crimen ocurrió en un inmueble de la Calle Loma Bonita.El crimen ocurrió en un inmueble de la Calle Loma Bonita. Foto: FGE Puebla

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Un adolescente de 15 años es sentenciado por homicidio en Puebla. La víctima murió tras una brutal agresión en San Miguel Xoxtla.

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