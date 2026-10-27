Sentencian a Adolescente de 15 Años por Homicidio de una Persona en Puebla

Un adolescente de 15 años recibió sentencia condenatoria por su responsabilidad en el delito de homicidio doloso, relacionado con hechos ocurridos en el municipio de San Miguel Xoxtla en Puebla en el año 2024.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) reveló que el 17 de octubre de ese año, aproximadamente a las 20:30 horas, la víctima fue agredida físicamente mediante golpes y patadas por el adolescente, en compañía de otras dos personas, en un inmueble de la Calle Loma Bonita.

Derivado de las lesiones, la persona atacada sufrió un traumatismo craneoencefálico que provocó su fallecimiento el 21 de octubre de 2024. Las investigaciones realizadas permitieron establecer la participación del adolescente en los hechos y obtener la resolución condenatoria.

La Fiscalía General del Estado de Puebla agregó que continúa investigando hechos de violencia para procurar justicia para las víctimas, con apego a las disposiciones legales aplicables al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Con información de N+

JAPR