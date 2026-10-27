Capturan al Cocodrilo 'Fugaz' en la Laguna de San Baltazar de la Ciudad de Puebla

Fue capturado el cocodrilo moreletii nombrado 'Fugaz' quien se encontraba viviendo en la Laguna de San Baltazar de Puebla desde hace once meses atrás.

Durante un operativo por parte de la asociación Puebla Verde A.C. y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se logró dar con su ubicación por lo que se procedió con el protocolo correspondiente.

Luego de varios días de labores para localizarlo el reptil fue asegurado alrededor de las 21:00 horas del 25 de octubre de 2026, sin ninguna eventualidad que pusiera en riesgo al animal ni a los colaboradores.

Puebla Verde A.C. mencionó que la captura se realizó sin causar daño al reptil, el cual será trasladado a un hábitat adecuado para su especie; con esta acción, no solo se busca salvaguardar la integridad del moreletii, también se realizó para la seguridad de las y los poblanos quienes visitan la Laguna de San Baltazar.

Cabe destacar que desde que se tuvo conocimiento sobre el avistamiento del reptil, las visitas al fluente incrementaron pues las personas buscaban poder verlo para fotografiarlo e incluso alimentarlo, lo cual ponía en riesgo a ambas partes.

La asociación agradeció a las personas que realizaron los reportes adecuados y a la paciencia mostrada durante el tiempo que duró el operativo para localizar al ejemplar.

La tranquilidad regresa a casa de los vecinos cercanos y para los visitantes de la Laguna de San Baltazar, pues a pesar de que el ejemplar era pequeño y no representaba un aparente riesgo, su tamaño iba a incrementar con el paso del tiempo.

La captura del ejemplar se intentó en diversas ocasiones con el apoyo de un profesor investigador y biólogos egresados de la Benemérita Universidad Autónoma del estado de Puebla (BUAP), personal del Instituto de Fauna Silvestre del Gobierno del estado de Tlaxcala, de la clínica veterinaria “Picos y Plumas”, médicos veterinarios de distintas Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre y especialistas en fauna silvestre en coordinación con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), quienes proporcionaron equipo especializado, cámaras-trampa, lámparas, barra de captura, redes y cañas de pescar, además de su experiencia para la captura del ejemplar.

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Después de una revisión por el personal técnico y un médico veterinario zootecnista, se determinó que el ejemplar corresponde a una hembra de aproximadamente cuatro años, la cual mide 0.95 metros de longitud y un peso de 2.920 kilogramos, y que se encuentra en buen estado físico y de salud.

El ejemplar fue entregado a Comaffas A.C. en calidad de resguardo; posteriormente el ejemplar será trasladado a sus instalaciones, ubicadas en el estado de Chiapas, con el objetivo de que se lleve a cabo su rehabilitación y posible reintegración a su hábitat natural.

Cabe recordar que el joven cocodrilo fue abandonado en este cuerpo de agua por personas desconocidas quienes probablemente lo habían adquirido como una mascota.

Con información de N+

MCS / JAPR