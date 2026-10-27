Medio Ambiente

Capturan al Cocodrilo 'Fugaz' en la Laguna de San Baltazar de la Ciudad de Puebla

Luego de once meses, se logró retirar al reptil para que sea trasladado al hábitat adecuado para su especie y prevenir la seguridad de los poblanos

El ejemplar se encuentra bajo resguardo después de varios intentos de capturarlo.El ejemplar se encuentra bajo resguardo después de varios intentos de capturarlo. Foto: Profepa

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Después de 11 meses, el cocodrilo 'Fugaz' fue capturado sin incidentes en Puebla. Será llevado a un hábitat adecuado.

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