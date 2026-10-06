El cocodrilo de morelet fue captado en fotografías en la Laguna de San Baltazar de Puebla, este ejemplar juvenil hizo de este entorno su nuevo hogar y hasta la fecha no ha sido capturado por las autoridades pues aseguran que por el momento no representa un riesgo.

'Fugaz' y/o 'Baltazar' mide aproximadamente 1.2 metros de longitud y se alimenta de mojarras, de acuerdo a los especialistas, incluso le teme a los humanos por lo que el nivel de riesgo es casi nulo.

El joven cocodrilo fue abandonado en este cuerpo de agua por personas desconocidas quienes probablemente lo habían adquirido como una mascota; lo que pone en alerta a las autoridades quienes exhortan a la población a evitar estas acciones.

Captan a cocodrilo en la Laguna de San Baltazar de Puebla. Foto: Facebook Jonathan Muró

La fauna que actualmente se encuentra en la Laguna de San Baltazar, en su mayoría, a llegado por su propia cuenta pues disfrutan de la naturaleza, algunos se quedan a vivir y otros solo pasan de visita por la temporada.

Este reptil comparte el espacio con otras 64 especies, entre ellas están las garzas, pavo reales, pájaros carpinteros, colibríes y patos mexicanos, quienes llegaron para quedarse en la ciudad de Puebla pues en otros lugares su hábitat se está deteriorando.

'Fugaz' y/o 'Baltazar' mide aproximadamente 1.2 metros de longitud. Foto: Facebook Jonathan Muró

Asimismo, el cocodrilo de morelet se quedó en la Laguna de San Baltazar pues ahí se encuentra libre disfrutando de aproximadamente siete hectáreas del cuerpo de agua con 100 millones de litros y dos metros de profundidad.

No obstante, su captura no ha sido descartada pues personal de la Profepa y autoridades locales han intentado reubicarlo de forma segura a un lugar en donde en un futuro no sea riesgoso para la sociedad.

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Cabe destacar que desde sus avistamientos en dicho parque, la gente ha incrementado sus vistas para poder observarlo, sin embargo, especialistas de la BUAP advirtieron que si la gente se acerca para alimentarlo, este podría ir perdiendo el miedo por lo que puede representar un peligro.

Este reptil comparte el espacio con otras 64 especies. Foto: Facebook Jonathan Muró

Ante esto, las autoridades hacen un llamado a la sociedad a no acercarse al reptil y permitir que este permanezca en su hábitat hasta que se logre su correcta captura.

Con información de N+

MCS