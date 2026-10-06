Medio Ambiente

Imágenes: Así Es el Cocodrilo de la Laguna de San Baltazar en Puebla

'Fugaz' y/o 'Baltazar' es un ejemplar juvenil que hasta el momento no representa un riesgo, además, convive con más de 60 especies diferentes

Cocodrilo de morelet sigue libre en la Laguna de San Baltazar.Cocodrilo de morelet en la Laguna de San Baltazar. Foto: Facebook Jonathan Muró

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Un cocodrilo juvenil sorprende en Puebla. 'Fugaz' vive en la Laguna de San Baltazar con 64 especies. Autoridades piden no acercarse para mantener la seguridad.

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