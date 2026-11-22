Para capturar a Fauso Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", autoridades mexicanas y estadounidenses emplearon drones para darle seguimiento durante varias semanas, incluso observándolo en tiempo real, además de interceptar los mensajes que envió a sus familiares, según reveló The New York Times.

El medio norteamericano citó a funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para dar a conocer los detalles del operativo contra el líder de los Beltrán Leyva, socio de "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa.

Las acciones conjuntas culminaron con el arresto del capo, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, acusado de enviar toneladas de drogas a Estados Unidos, donde lo requieren por seis cargos criminales que ameritan cadena perpetua o pena de muerte.

La madrugada del sábado, la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que contó con información de inteligencia proporcionada por su contraparte del vecino país del norte, en el marco de la cooperación bilateral. Pero no abundó en mayores elementos.

El Departamento de Justicia dijo que el arresto se llevó a cabo por militares mexicanos, tras una investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En su publicación, el NYT afirmó que la operación contra el "Chapo Isidro" comenzó el viernes por la tarde, pero precedieron meses de trabajo de gabinete entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

"Durante esas semanas de colaboración discreta, dijeron los funcionarios, las autoridades mexicanas entregaron a sus contrapartes estadounidenses información de inteligencia que ayudó a localizar a Meza Flores y a sus familiares", indicó el medio.

"Siempre que el clima lo permitía, Estados Unidos realizó misiones de reconocimiento con drones, a petición y con autorización del gobierno mexicano, sobre la zona donde se creía que se encontraba Meza Flores", agregó.

Con todos esos datos, los soldados mexicanos reconstruyeron rutinas diarias del "Chapo Isidro", interceptando sus comunicaciones y estudiándolo en video en vivo de los drones. Es decir, que lo veían en tiempo real.

Además, intervinieron sus comunicaciones y rastrearon los mensajes de texto que mandó a su madre, su esposa y su hermana. Así fue como identificaron fiestas y reuniones a las que Meza Flores planeaba asistir, según un funcionario que habló con el NYT.

"El viernes, las fuerzas especiales mexicanas lo localizaron mediante comunicaciones de radio y teléfono interceptadas y vigilancia con drones hasta una casa en Guasave, una ciudad de Sinaloa, donde creían que podían actuar con daños colaterales limitados"

"Los analistas identificaron a Meza Flores en la casa por su voz, su complexión y su forma de caminar", se indicó.

Presuntamente, una fuerza de tarea con base en Arizona del Comando Norte de Estados Unidos igual proporcionó inteligencia.

La Defensa precisó que las detenciones del capo con su segundo al mando, su cuñado, su primo y cinco más, fueron llevadas a cabo por las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, conocidas como "Lobos" y del Ejército, los llamados "Murciélagos".

Explicó a grandes rasgos una intervención en tres fases, "mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos":

Llegada al lugar: Los elementos militares se acercaron por distintas rutas terrestres, utilizando el sigilo y el factor sorpresa.

Captura: Rodearon la vivienda para impedir que los detenidos escaparan o recibieran refuerzos. Sin embargo, fueron atacados con disparos y explosivos, por lo que ingresaron al inmueble para detenerlos.

Traslado: Una vez confirmada su identidad, los detenidos fueron trasladados en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

Pero el NYT detalló que hubo maniobras de distracción, pues Guasave era de los principales bastiones del capo.

Una de las operaciones "señuelo" se realizó en Los Mochis, mientras más de 20 soldados encubiertos de la Fuerza Especial Conjunta ingresaron al municipio sinaloense.

Cuando los militares irrumpieron en la vivienda donde se encontraba Meza Flores, decenas de soldados se desplegaron para protegerlos e impedir la llegada de refuerzos.

Al mismo tiempo, dos helicópteros Black Hawk ametrallaron a sicarios del cártel, quienes respondieron con armas calibre .50 instaladas en camionetas blindadas.

Una vez capturado Meza Flores, dos helicópteros militares sobrevolaron la vivienda y se dirigieron hacia Los Mochis para continuar con las maniobras de distracción.

Un tercer helicóptero permaneció en la zona para enfrentar a los sicarios mientras las fuerzas especiales sacaban al detenido de Guasave en un vehículo blindado y lo llevaron a un aeropuerto cercano para trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

Meza Flores llegó la mañana del sábado a la Ciudad de México, junto con Germán Rolando Gálvez Meza, "Serafín", segundo al mando del grupo criminal. Además de José "N", cuñado del "Chapo Isidro", presunto operador financiero. Otros cinco detenidos fueron llevados a la sede de la FGR en Culiacán.

La captura desató una reacción criminal de las huestes de los Beltrán Leyva, quienes quemaron decenas de vehículos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato.

Al menos cuatro militares de infantería murieron por esta detención y siete agresores fueron abatidos.

ASJ