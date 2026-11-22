El frente frío número 8 de la temporada, en interacción con un canal de baja presión, así como una masa de aire ártico, generarán fuertes lluvias y temperaturas muy bajas en el noreste del país este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que el sistema frontal se desplazará sobre el territorio nacional desde estados aledaños al Golfo de México en la zona norte.

Mientras que habrá una corriente en chorro subtropical que propiciará chubascos y precipitaciones intensas en Tamaulipas, además de rachas de viento de 30 a 50 km/h en Coahuila y Nuevo León.

En el resto del país igual habrá canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente de los mares, lo que causará intervalos de chubascos en el oriente, occidente, centro, sur y sureste de México.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (noreste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (este), San Luis Potosí (este) y Veracruz (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango, Tabasco, Campeche y Yucatán

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Y muy bajas en:

De -10 a -5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California y Durango.

De -5 a 0 °C durante la madrugada: zonas serranas de Chihuahua.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México.

Para la tarde se espera ambiente templado a cálido, incremento de la nubosidad con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos que podrían acompañarse con descargas eléctricas en zonas del Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 10 a 12 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 20 a 22 °C y la mínima de 4 a 6 °C.

ASJ