Medio Ambiente

Reportan Avistamiento de Cocodrilo Moreletii en la Laguna de San Baltazar en Puebla

La directora del parque señaló que esperan que Profepa otorgue el permiso para que el zoológico de Valsequillo asuma la custodia del ejemplar

Avistamiento Búsqueda Cocodrilo Moreletii Especie Protegida Profepa Laguna San Baltazar PueblaEl ejemplar apenas tiene un año de edad y mide un metro de longitud. Foto: Profepa | Ilustrativa

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Descubren cocodrilo Moreletii en la Laguna de San Baltazar. Aún joven, mide solo un metro. Se busca permiso de Profepa para su traslado al zoológico de Valsequillo.

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