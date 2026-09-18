Reportan Avistamiento de Cocodrilo Moreletii en la Laguna de San Baltazar en Puebla

Un cocodrilo, especie protegida por la Norma Oficial Mexicana NOM 059 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), es el nuevo inquilino de la Laguna de San Baltazar Campeche.

El animal habita desde el mes octubre de 2025 a la fecha en el cuerpo de agua ubicado en la junta auxiliar de la capital poblana, aunque no es su hábitat ha logrado adaptarse.

Estudios de biólogos del patronato de la Asociación Puebla Verde estiman que apenas superó el primer año de edad. Verónica Mastretta, directora del Parque Laguna, aseguró que el ejemplar no pone en riesgo a la población.

“Está muy chiquito es un espécimen bebé todavía como un metro contando la cola y la cabeza que son muy grandes pero el cuerpo es del tamaño de un pato es pequeño no es de riesgo”.

Este cocodrilo llega a la edad adulta a los nueve años y podría medir hasta tres metros de largo; por ahora no es de riesgo, pero la dirección del Parque Laguna de San Baltazar busca su preservación.

“Nosotros lo que ahorita le solicitamos a profepa es una autorización para que personal de africam safari que tiene experiencia y equipo para podérselo llevar lo retire”.

Aunque se ha difundido la noticia de que dicho animal ya se reprodujo, esto es falso, ya que el hacerlo le resultaría imposible dado a que es el único cocodrilo al interior de la laguna.

Con información de Maribel Espinoza

GMAZ