Lluvias Colapsan Drenaje en el Centro de Álamo Temapache, Veracruz

Una lluvia de apenas 30 minutos volvió a evidenciar las fallas en el drenaje de la zona centro del municipio de Álamo, donde varias calles registraron anegamientos que afectaron la circulación y la actividad comercial.

El agua se concentró principalmente en el llamado “Sector del Triángulo”, así como en la calle Ferrocarril y el callejón Pípila, donde algunos comerciantes quedaron con el agua alrededor de sus puestos.

Las precipitaciones también dejaron acumulaciones en otros puntos del primer cuadro de la ciudad, complicando el paso de los peatones y vehículos, además de provocar afectaciones para establecimientos y vendedores ambulantes.

Estos anegamientos reavivan la preocupación de familias y comerciantes del municipio de Álamo por la red de drenaje, luego de las inundaciones de hace casi un año que azotaron la zona norte de la entidad y los trabajos de desazolve realizados posteriormente.