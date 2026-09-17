Medio Ambiente

Lluvias Colapsan Drenaje en el Centro de Álamo Temapache, Veracruz

Las precipitaciones ocurridas en la zona norte de la entidad veracruzana han ocasionado alerta entre los pobladores debido a que se han registrado anegamientos

Lluvias Inundan Álamo Temapache, Veracruz y Causan la Preocupación de HabitantesLos anegamientos han complicado el paso de peatones y vehículos. Foto: Rodrigo Acuña

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Lluvias de 30 minutos inundan Álamo, Veracruz, y revelan fallas en el drenaje. Comerciantes y familias preocupados por anegamientos que afectan la actividad diaria.

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