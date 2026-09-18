Un incendio forestal permanece activo en el Rancho Corte de Madera, en la Sierra de Juárez, con una afectación estimada de 300 hectáreas de vegetación de chaparral y bosque de pino.

El siniestro registra un 15 por ciento de control y un 10 por ciento de liquidación, mientras brigadistas de distintas corporaciones y voluntarios trabajan en diferentes puntos del perímetro para contener el avance del fuego.

En las labores participan elementos de Bomberos de Ensenada, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Protección Civil Estatal, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como voluntarios del Ejido Sierra Juárez.

El personal se encuentra distribuido en distintos sectores del incendio. Bomberos de Ensenada trabaja hacia el sureste, voluntarios se desplegaron hacia el noroeste y elementos de CONAFOR realizan labores en el sureste del área afectada.

Como parte de las acciones para reforzar el combate, las autoridades solicitaron apoyo de equipo aéreo para realizar labores de enfriamiento y facilitar el trabajo de las brigadas en tierra. Posteriormente, se confirmó el abastecimiento de agua necesario para las operaciones aéreas.

Hasta el momento se desconoce la causa que originó el incendio, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones del siniestro y las labores de contención.

Información Diego Robles

APG