Medio Ambiente

Incendio Forestal Afecta 300 Hectáreas en la Sierra de Juárez de Ensenada, BC

Brigadistas mantienen labores de contención en el Rancho Corte de Madera, el fuego registra 15% de control y 10% de liquidación

Incendio Forestal Afecta 300 Hectáreas en la Sierra de Juárez en Ensenada, BCIncendio Forestal Afecta 300 Hectáreas en la Sierra de Juárez en Ensenada, BC | Foto: Bomberos de Ensenada

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