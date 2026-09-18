Medio Ambiente

Reporte del Nivel del Sistema Cutzamala: Este es su Nivel Actual Según la Conagua

Las tres presas principales acumulan un 85.29% de almacenamiento, un aumento comparado a lo registrado durante las mismas fechas del año pasado.

Presa Valle de Bravo del CutzamalaPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Sistema Cutzamala alcanza 85.29% de almacenamiento. Las presas Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque muestran una recuperación notable.

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