El Sistema Cutzamala registra un almacenamiento de 85.29% de su capacidad, de acuerdo con el reporte diario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según el informe correspondiente al jueves 17 de septiembre de 2026, las tres principales presas que integran el sistema acumulan 667.404 millones de metros cúbicos de agua, de un almacenamiento total de 782.521 millones de metros cúbicos.

Entre el 16 y el 17 de septiembre, el almacenamiento pasó de 666.510 millones de metros cúbicos a 667.404 millones, lo que representa un incremento de 894 mil metros cúbicos.

En términos porcentuales, el nivel del sistema aumentó de 85.17% a 85.29%, es decir, 0.12 puntos porcentuales en un día.

En una comparativa con el año anterior, el Sistema Cutzamala también registraba una recuperación durante septiembre de 2025. Al corte del 16 de septiembre de ese año, las tres principales presas acumulaban 648.675 millones de metros cúbicos, equivalentes a 82.86% de su capacidad.

Para el 18 de septiembre de 2025, el almacenamiento había llegado a 84.01%, con 657.409 millones de metros cúbicos.

En contraste, al 17 de septiembre de 2026, el sistema alcanza 85.29% y 667.404 millones de metros cúbicos, por lo que se encuentra en un nivel ligeramente superior al registrado en fechas cercanas de septiembre del año pasado.

Entonces, ¿cuál es el nivel actual de las presas del Cutzamala?

La presa Valle de Bravo registra 154.693 millones de metros cúbicos, equivalentes a 83.29% de su capacidad. Mientras que Villa Victoria acumula 348.167 millones de metros cúbicos, lo que representa 88.28% de almacenamiento.

Por su parte, El Bosque registra 164.544 millones de metros cúbicos, equivalentes a 81.30% de su capacidad. En conjunto, las tres presas mantienen al Sistema Cutzamala en 85.29% de almacenamiento.

Según la dependencia, la recuperación del nivel se ha mantenido durante septiembre. El 1 de septiembre, el sistema reportaba 81.38%, mientras que para el día de ayer, 17 de septiembre, alcanzó 85.29%.

PT