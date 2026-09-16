Medio Ambiente

Reporte del Sistema Cutzamala: Presa Valle de Bravo Casi Llega al 88% de su Capacidad

Las autoridades informaron el nivel de almacenamiento en el sistema hídrico que abastece a CDMX y Edomex

Presa Valle de Bravo del Cutzamala mejoran nivelesPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Sistema Cutzamala alcanza el 84.77% de su capacidad gracias a las lluvias. Valle de Bravo lidera con 87.95%. ¿Qué significa esto para el suministro de agua? Infórmate aquí.

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