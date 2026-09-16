Reporte del Sistema Cutzamala: Presa Valle de Bravo Casi Llega al 88% de su Capacidad

El Sistema Cutzamala, responsable de suministrar el 26% del líquido vital en diversas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), presenta una notable mejoría debido a las lluvias de la actual temporada.

El nivel del Cutzamala con corte al 15 de septiembre de 2026 era del 84.77% de su capacidad.

Además, los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que hoy por la tarde habrá cielo nublado con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en el Estado de México, así como lluvias aisladas en la Ciudad de México.

El Sistema Cutzamala presenta un almacenamiento actual de 663,380,000 metros cúbicos de agua, de acuerdo con el reporte actual del 14 de septiembre.

El nivel de presas presenta el siguiente desglose individual:

Valle de Bravo: Se mantiene como el embalse con mayor llenado, operando al 87.95% de su capacidad, con 346.876 millones de metros cúbicos.

Villa Victoria: Registra un almacenamiento del 83.44% de su capacidad, con 154.968 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Este cuerpo de agua se encuentra al 79.81% de su capacidad, con 161.536 millones de metros cúbicos.

El Sistema Cutzamala alcanzó el 81.05% de su capacidad en agosto pasado, mientras que en el mismo mes de 2025 llegó al 73.44%.

Con información de N+