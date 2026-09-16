Mujer es Hallada sin Vida Dentro de su Domicilio en Papantla, Veracruz

Una intensa movilización por parte de elementos de corporaciones policiacas se registró en la zona norte de la entidad veracruzana debido al reporte en el que se informaba sobre el hallazgo de una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de la localización de una persona del sexo femenino que se encontraba al interior de su domicilio ubicado en la comunidad de El Chote, perteneciente al municipio de Papantla, Veracruz. La víctima fue identificada como Minerva 'N', quien contaba con 53 años y era de ocupación ama de casa.

El hallazgo lo realizaron los familiares de la víctima, quienes, al no tener contacto con ella durante varios días, decidieron ir a buscarla a su domicilio, resultando así con el hallazgo, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Corporaciones policíacas arribaron al sitio y llevaron a cabo el acordonamiento de la zona, mientras que elementos de la Policía Ministerial y peritos criminalistas realizaron las diligencias correspondientes, así como el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Derivado de estos hechos, se abrió una carpeta de investigación para precisar cuáles fueron las causas de su fallecimiento y de esta manera establecer si se trató de un hecho de violencia.