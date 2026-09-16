Seguridad

Mujer es Hallada sin Vida Dentro de su Domicilio en Papantla, Veracruz

Una persona del sexo femenino fue encontrada muerta en una vivienda de la zona norte de la entidad veracruzana. Fueron los familiares quienes reportaron el deceso

Mujer es Hallada sin Vida Dentro de su Domicilio en Papantla, VeracruzLas autoridades investigan para determinar las causas de la muerte de la mujer. Foto: Juan Olmedo

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Minerva 'N' fue encontrada sin vida en Papantla. La policía investiga qué fue lo que sucedió para determinar las causas de su muerte.

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