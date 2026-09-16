Seguridad

Choque Deja 5 Lesionados en Carretera Matamoros-Victoria en Tamaulipas

En el accidente estuvieron involucradas tres personas de la tercera edad que viajaban en una camioneta, la cual terminó cayendo al dren ubicado debajo del puente

Choque Deja 5 Lesionados en Carretera Matamoros-Victoria en TamaulipasChoque Deja 5 Lesionados en Carretera Matamoros-Victoria en Tamaulipas. Foto: Noticias_tams

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Choque en Matamoros: 5 heridos tras accidente en carretera. Una camioneta con adultos mayores cayó al dren y un auto con dos mujeres volcó.

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