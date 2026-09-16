Choque Deja 5 Lesionados en Carretera Matamoros-Victoria en Tamaulipas

La mañana de este miércoles se registró un accidente vehicular en el municipio de Matamoros. El percance ocurrió sobre la carretera Matamoros-Victoria, a la altura del entronque a Valle Hermoso, conocido como Carretera 82.

En el accidente estuvieron involucradas tres personas de la tercera edad que viajaban en una camioneta Chevrolet, la cual terminó cayendo al dren ubicado debajo del puente vehicular.

En el otro extremo del tramo carretero, un vehículo compacto de color gris, en el que viajaban dos mujeres de entre 25 y 35 años, terminó volcado.

Al lugar acudieron equipos de emergencia, quienes brindaron atención a los involucrados y trasladaron a las personas heridas al Hospital General Alfredo Pumarejo de Matamoros.

También arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, quienes realizaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.