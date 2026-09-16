Salud

Así se Contagia la Ameba 'Comecerebros': Ten Cuidado con Este Tipo de Agua

El organismo puede ingresar por las fosas nasales durante actividades en lagos, ríos, estanques o aguas termales

Ameba Comecerebros: Cómo Se Contagia Tener Cuidado Este Tipo de AguaNaegleria fowleri. Foto: CDC / Reuters

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Naegleria fowleri, la amiba comecerebros, puede encontrarse en lagos y ríos.

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¿Cómo Se Contagia la Ameba Comecerebros? Ten Cuidado con Este Tipo de Agua