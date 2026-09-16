Así se Contagia la Ameba 'Comecerebros': Ten Cuidado con Este Tipo de Agua

La llamada ameba 'comecerebros', cuyo nombre científico es Naegleria fowleri, puede encontrarse en agua dulce templada, como lagos, ríos, estanques y aguas termales. Aunque las infecciones son muy poco frecuentes, pueden provocar una enfermedad grave cuando el organismo llega al cerebro.

La infección ocurre cuando el agua contaminada con la ameba entra por la nariz. Desde ahí, Naegleria fowleri puede subir hasta el cerebro y causar una infección conocida como meningoencefalitis amebiana primaria.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los casos suelen registrarse después de que una persona nada o bucea en cuerpos de agua dulce, especialmente durante periodos de calor prolongado, cuando aumenta la temperatura del agua y disminuye su nivel.

La ameba también ha sido encontrada, en casos poco frecuentes, en piscinas, áreas recreativas con chorros de agua y otros sitios que no reciben un mantenimiento adecuado. También se han registrado infecciones relacionadas con el uso de agua contaminada para irrigar o lavar la nariz.

Un punto importante es que no se contrae por tragar agua contaminada, sino cuando esta entra por la nariz. Tampoco se transmite de una persona a otra.

Para reducir el riesgo, los CDC de Estados Unidos recomiendan taparse la nariz o utilizar pinzas nasales al saltar o bucear en agua dulce, mantener la cabeza fuera del agua en aguas termales y evitar remover el sedimento de zonas poco profundas. Para la limpieza o irrigación nasal, aconsejan utilizar agua destilada o agua de la llave previamente hervida.

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Por su parte, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estudian desde hace más de 35 años a los protozoos de vida libre potencialmente patógenos, entre ellos Naegleria fowleri, debido a su importancia médica y ecológica.

De acuerdo con información del Laboratorio de Investigación en Patógenos Emergentes de la FES Iztacala, esta amiba puede invadir el sistema nervioso a través de la vía intranasal y provocar meningoencefalitis amibiana primaria, una enfermedad que puede llevar a la muerte en un periodo corto.

El laboratorio también realiza la detección de estos microorganismos en distintos tipos de agua, entre ellos agua recreativa, potable, de riego y residual, además de estudiar su importancia como indicadores de la calidad del agua.

Como parte de sus investigaciones, los especialistas han estudiado protozoos de vida libre potencialmente patógenos en distintos sitios de México, entre ellos los canales de riego de Mexicali, Baja California; Hierve el Agua, Oaxaca; la bahía de Acapulco; cenotes de Yucatán, así como ambientes cavernícolas de Guerrero, Michoacán y Puebla.