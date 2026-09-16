Salud

Atención a estos 8 Signos de Alerta, Pueden Ayudar a Detectar Posible Caso de Cáncer Infantil

Autoridades del sector salud resaltan la necesidad de orientar los esfuerzos hacia la detección temprana y el tratamiento oportuno

Personal de salud en institución sanitaria en el Estado de México. Foto: Secretaría de Salud EdomexPersonal de salud en institución sanitaria en el Estado de México. Foto: Secretaría de Salud Edomex

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