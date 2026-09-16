Atención a estos 8 Signos de Alerta, Pueden Ayudar a Detectar Posible Caso de Cáncer Infantil

En nuestro país, se estima que cada año se detectan entre 5 mil y 6 mil nuevos casos de cáncer infantil, pero el 65% de ellos se diagnostican en etapas avanzadas, según indicaron autoridades del sector salud del Estado de México (Edomex).

Por esa razón, dieron a conocer cuáles son algunas de las principales señales de alerta para detectar a tiempo esta enfermedad, y con ello se puedan referir posibles casos a unidades especializadas.

De acuerdo con Sheila Esmeralda Mancilla, secretaria técnica del Comité para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia mexiquense, entre la población infantil se presentan con mayor frecuencia leucemias y distintos tipos de tumores.

Mientras que entre adolescentes predominan los linfomas y los cánceres de hueso y tiroides.

En ese marco, informó que entre los principales signos de alerta se encuentran fiebre persistente; palidez en la piel, labios o interior de los párpados; moretones inexplicables; aparición de puntos rojos en la piel y sangrado espontáneo.

Así como ganglios inflamados en cuello, axilas, ingles o detrás de las rodillas; bultos o masas en cualquier parte del cuerpo, así como abdomen abultado, entre otras señales que requieren valoración por personal de salud.

Durante una sesión del Comité, la experta enfatizó que “en el cáncer infantil, el tiempo importa”, por lo que destacó la necesidad de orientar los esfuerzos hacia la detección temprana y el tratamiento oportuno.

Ante ello, en el marco del Mes de la Concientización del Cáncer Infantil, la Secretaría de Salud del Edomex informó que en septiembre capacitará al personal médico y difundirá entre la población los principales signos de alerta.

Como parte de las actividades de concientización, también se iluminarán de color dorado edificios gubernamentales este mes, especialmente el día 30.

Además, se llevará a cabo el quinto coloquio estatal Estrategias de Salud para Abatir la Morbilidad y Mortalidad Infantil "Señales que Salvan Vidas: Hablemos de Cáncer Infantil".

De igual manera, se difundirán los signos de alerta en unidades médicas de la entidad y en redes sociales de la Secretaría de Salud estatal.

En un comunicado, la dependencia recordó que el Edomex cuenta con cinco hospitales especializados en atención oncológica: Hospital para el Niño, Materno-Infantil del ISSEMYM, General Regional 251 del IMSS, Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y el de Alta Especialidad de Zumpango.

SPB