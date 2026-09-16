Realizan Desfile Cívico Militar por La Independencia de México en Tampico

En el centro de Tampico se llevó a cabo el desfile cívico-militar con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México.

Como parte de las actividades Iniciaron con una ceremonia sobre la Avenida Miguel Hidalgo y calle Obregón, para posteriormente dar paso al tradicional desfile por las principales vialidades de la zona centro.

El contingente estuvo integrado por 124 grupos y 37 vehículos, con la participación 3 mil 727 personas entre elementos de las fuerzas armadas, instituciones y distintos sectores de la sociedad, quienes participaron en esta celebración cívica.

Por otra parte, Más de 60 agrupaciones participaron en el desfile Cívico- Militar conmemorativo al 216 aniversario de la Independencia de México en la frontera de Nuevo Laredo.

El desfile inició por la avenida Guerrero desde la calle Dr. Mier hasta la calle Guatemala, donde las familias disfrutaron con alegría el desfile de los contingentes escolares, los carros alegóricos y demás agrupaciones que se hicieron en este desfile del mes patrio.