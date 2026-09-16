Sociedad

Realizan Desfile Cívico Militar por La Independencia de México en Tampico

El contingente estuvo integrado por 124 grupos y 37 vehículos, con la participación 3 mil 727 personas entre elementos de las fuerzas armadas e instituciones

Realizan Desfile Cívico Militar por La Independencia de México en TampicoRealizan Desfile Cívico Militar por La Independencia de México en Tampico. Foto: N+

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Tampico se vistió de gala con el desfile cívico-militar por la Independencia de México. Más de 3,700 personas participaron en este evento histórico.

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